绿地去年净利同比增长5% 今年营收目标增两成

路透上海4月25日 - 中国大型房地产企业--绿地控股(600606.SS)周一晚公布年报和第一季报，去年实现净利72.1亿元人民币，同比增长4.66%；公司目标是今年实现营业收入3,000亿元，利润总额160亿元，分别较去年增两成和一成。

年报显示，去年公司实现营收2,471.6亿元，同比增长19.25%；利润总额144亿元，同比增长37%；每股收益0.59元。绿地控股去年分红预案为每10股派现2.5元。而公司一季度实现净利26.78亿元，同比增长18.94%。

分行业看，去年绿地房地产板块全年实现合同销售金额2,550亿元，回款2,025亿元，同比增长11%和50%；基建板块2016全年新签合同金额971亿元，同比大幅增长52%，成为绿地又一个千亿级的产业板块；金融产业去年实现利润总额39亿元，同比增长21%；消费板块的进口商品直销实体门店G-Super门店总数达到27家，规模跃居国内精品超市行业前三。

绿地控股指出，今年是加快培育和形成新格局、新动能、新优势的关键一年，已从产业、投资及管理层面确立了全新的增长引擎。这些新驱动力将推动绿地各项主要经济指标力争实现10%-15%的目标增长，企业综合竞争力和国际影响力进一步提升。

绿地控股今年将推动四大重点战略：千亿综合产业投资战略、特色小镇大盘战略、基建PPP大平台、大项目、大联动战略、校企合作切入高成长产业战略。

绿地将以房地产+大基建+大金融+大消费的全产业优势，以及参与国资国企混合所有制改革的经验优势，围绕这五个业务领域对区域经济全面介入、全国复制。该战略的第一个项目已落地，即2月绿地与陕西省政府签约，将在当地投资逾两千亿元人民币，围绕房地产综合开发、基础设施、金融产业、进口商品直销及参与国有企业混改等多方面展开合作。

另外，绿地将以有大城市溢出效应、有产业导入支撑、有实际操盘能力为核心，在一二线重点城市远郊及周边，储备10-15个特色小镇大盘项目，今年一季度公司已签约宁波杭州湾、南昌赣江新区、成都都江堰等9个特色小镇项目。

公告并显示，2017年公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1,100亿元,用于直接或间接购买土地,包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。

另外，今年绿地还将同步推进战略性并购和财务性投资，2017年计划探索发展创投业务，重点投资有成熟科研成果的创业公司，获取投资收益，孵化产业资源。

绿地控股还宣布以49.666亿元收购国内大型商业地产企业重庆协信远创房地产开发公司40%股权，收购价较去年11月宣布初步方案时（51.63亿元）稍有下降。在明年底前，协信远创还将引入战略投资者和公司管理团队入股，引资完成后，绿地控股将成为协信远创并列第一大股东。绿地将积极推动协信远创实现公众化，这意味着后者有意成为上市公司。

绿地控股周一收报7.47元，过去一个月累计下跌12.2%。（完）