绿地去年净利同比增长5% 今年营收目标增两成

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透上海4月25日 - 中国大型房地产企业--绿地控股(600606.SS)周一晚公布年报和第一季报，去年实现净利72.1亿元人民币，同比增长4.66%；公司目标是今年实现营业收入3,000亿元，利润总额160亿元，分别较去年增两成和一成。
年报显示，去年公司实现营收2,471.6亿元，同比增长19.25%；利润总额144亿元，同比增长37%；每股收益0.59元。绿地控股去年分红预案为每10股派现2.5元。而公司一季度实现净利26.78亿元，同比增长18.94%。
分行业看，去年绿地房地产板块全年实现合同销售金额2,550亿元，回款2,025亿元，同比增长11%和50%；基建板块2016全年新签合同金额971亿元，同比大幅增长52%，成为绿地又一个千亿级的产业板块；金融产业去年实现利润总额39亿元，同比增长21%；消费板块的进口商品直销实体门店G-Super门店总数达到27家，规模跃居国内精品超市行业前三。
绿地控股指出，今年是加快培育和形成新格局、新动能、新优势的关键一年，已从产业、投资及管理层面确立了全新的增长引擎。这些新驱动力将推动绿地各项主要经济指标力争实现10%-15%的目标增长，企业综合竞争力和国际影响力进一步提升。
绿地控股今年将推动四大重点战略：千亿综合产业投资战略、特色小镇大盘战略、基建PPP大平台、大项目、大联动战略、校企合作切入高成长产业战略。
绿地将以房地产+大基建+大金融+大消费的全产业优势，以及参与国资国企混合所有制改革的经验优势，围绕这五个业务领域对区域经济全面介入、全国复制。该战略的第一个项目已落地，即2月绿地与陕西省政府签约，将在当地投资逾两千亿元人民币，围绕房地产综合开发、基础设施、金融产业、进口商品直销及参与国有企业混改等多方面展开合作。
另外，绿地将以有大城市溢出效应、有产业导入支撑、有实际操盘能力为核心，在一二线重点城市远郊及周边，储备10-15个特色小镇大盘项目，今年一季度公司已签约宁波杭州湾、南昌赣江新区、成都都江堰等9个特色小镇项目。
公告并显示，2017年公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1,100亿元,用于直接或间接购买土地,包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。
另外，今年绿地还将同步推进战略性并购和财务性投资，2017年计划探索发展创投业务，重点投资有成熟科研成果的创业公司，获取投资收益，孵化产业资源。
绿地控股还宣布以49.666亿元收购国内大型商业地产企业重庆协信远创房地产开发公司40%股权，收购价较去年11月宣布初步方案时（51.63亿元）稍有下降。在明年底前，协信远创还将引入战略投资者和公司管理团队入股，引资完成后，绿地控股将成为协信远创并列第一大股东。绿地将积极推动协信远创实现公众化，这意味着后者有意成为上市公司。
绿地控股周一收报7.47元，过去一个月累计下跌12.2%。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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