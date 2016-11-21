绿地香港与科威特投资人组建的地产基金首期3亿美元到位

路透上海11月21日 - 在4月宣布与科威特战略投资人拟合组80亿美元丝路地产基金后，绿地香港(0337.HK)高层透露最新进展，该基金的首期3亿美元近期已到位，基金正式启动，正积极寻找投资项目，短期内倾向于投资成熟市场的地产项目。

绿地香港董事局主席兼行政总裁陈军近日并表示，旗下互联网金融业务分支--上海绿地金融信息服务公司在今年首个完整会计年度即实现盈利，这在互联网公司中实属罕见，预计明年营收和利润将有翻倍增长。

而绿地金服总裁杨晓冬更为乐观，预计未来两三年，绿地金服的营收和利润都将保持倍增势头，公司期望三年后能够登陆资本市场。

“地产基金将投向全球最好的城市、最有投资前景的区域，就目前而言，我们倾向投资成熟城市。”陈军在小型媒体会上透露，该基金由绿地香港、科威特王室及其他投资人共同出资。

绿地香港4月曾宣布，拟透过发行可转换优先股方式引入科威特战略投资人为股东，并收购后者于纽约中央公园南的柏宁房地产项目约41%权益，同时将共同设立总规模达80亿美元的丝路房产基金。

陈军表示，科威特投资人拟注入的纽约地产项目权益，在尽职调查完成后，公司发现收购该项资产的条件尚不成熟，建议收购计划先暂时搁置。8月双方调整计划，决定先共同组建丝路地产基金，首期出资协议近日已签署。

作为绿地香港“一体两翼”的重要业务分支，绿地金服成立仅一年多，已爆发出巨大潜力。目前其交易用户超过10万人，存续资产管理规模已逾50亿元人民币，主要产品为债权类的房地产理财产品。

绿地金服副总裁贾飞表示，公司实际控制人绿地控股(600606.SS)是一家具23年从业经验的大型地产开发商，母公司在地产业的优势和专业能力，将给公司拓展客户和获取项目上带来极大的帮助。

他说，明年公司将逐步推出打新基金、PE（股权投资基金）等证券投资类产品，以及夹层基金、股权开发基金、并购改造基金等股权类投资产品，积级推动资产规模的扩大。

绿地金服已确立线上财富管理、资产管理和科技数据服务三大业务板块。据公司资料，未来其将深耕房地产互联网金融，持续优化线上财富管理平台，不断迭代丰富平台产品线；在确保安全稳健的前提下，加速扩大资产管理规模；充分发挥行业领先的技术优势，依靠集团公司客户资源，积极拓展数据信息服务业务。

绿地香港是绿地控股通过借壳实现在香港上市，成为绿地控股新的资本运作平台。绿地香港已确定房地产开发、互联网金融和房地产基金三大主业。其中房地产基金方面，除丝路基金外，前期还与信达资产(1359.HK)和广西铁路投资集团分别发起组建规模分别达200亿元和100亿元的人民币地产基金。（完）