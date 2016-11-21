绿地香港与科威特投资人组建的地产基金首期3亿美元到位

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月21日 - 在4月宣布与科威特战略投资人拟合组80亿美元丝路地产基金后，绿地香港(0337.HK)高层透露最新进展，该基金的首期3亿美元近期已到位，基金正式启动，正积极寻找投资项目，短期内倾向于投资成熟市场的地产项目。
绿地香港董事局主席兼行政总裁陈军近日并表示，旗下互联网金融业务分支--上海绿地金融信息服务公司在今年首个完整会计年度即实现盈利，这在互联网公司中实属罕见，预计明年营收和利润将有翻倍增长。
而绿地金服总裁杨晓冬更为乐观，预计未来两三年，绿地金服的营收和利润都将保持倍增势头，公司期望三年后能够登陆资本市场。
“地产基金将投向全球最好的城市、最有投资前景的区域，就目前而言，我们倾向投资成熟城市。”陈军在小型媒体会上透露，该基金由绿地香港、科威特王室及其他投资人共同出资。
绿地香港4月曾宣布，拟透过发行可转换优先股方式引入科威特战略投资人为股东，并收购后者于纽约中央公园南的柏宁房地产项目约41%权益，同时将共同设立总规模达80亿美元的丝路房产基金。
陈军表示，科威特投资人拟注入的纽约地产项目权益，在尽职调查完成后，公司发现收购该项资产的条件尚不成熟，建议收购计划先暂时搁置。8月双方调整计划，决定先共同组建丝路地产基金，首期出资协议近日已签署。
作为绿地香港“一体两翼”的重要业务分支，绿地金服成立仅一年多，已爆发出巨大潜力。目前其交易用户超过10万人，存续资产管理规模已逾50亿元人民币，主要产品为债权类的房地产理财产品。
绿地金服副总裁贾飞表示，公司实际控制人绿地控股(600606.SS)是一家具23年从业经验的大型地产开发商，母公司在地产业的优势和专业能力，将给公司拓展客户和获取项目上带来极大的帮助。
他说，明年公司将逐步推出打新基金、PE（股权投资基金）等证券投资类产品，以及夹层基金、股权开发基金、并购改造基金等股权类投资产品，积级推动资产规模的扩大。
绿地金服已确立线上财富管理、资产管理和科技数据服务三大业务板块。据公司资料，未来其将深耕房地产互联网金融，持续优化线上财富管理平台，不断迭代丰富平台产品线；在确保安全稳健的前提下，加速扩大资产管理规模；充分发挥行业领先的技术优势，依靠集团公司客户资源，积极拓展数据信息服务业务。
绿地香港是绿地控股通过借壳实现在香港上市，成为绿地控股新的资本运作平台。绿地香港已确定房地产开发、互联网金融和房地产基金三大主业。其中房地产基金方面，除丝路基金外，前期还与信达资产(1359.HK)和广西铁路投资集团分别发起组建规模分别达200亿元和100亿元的人民币地产基金。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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