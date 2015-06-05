绿地集团投资18亿元建悉尼两处房产 拟在莫斯科和东京投资

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月5日 - 中国最大房地产企业--绿地集团周五宣布，近日已收购澳大利亚悉尼核心区域的两幅地块，项目总投资逾18亿元人民币；同时公司亦在开拓新市场，已启动在俄罗斯莫斯科和日本东京等地的投资计划。
公司新闻稿称，绿地目前正加快对莫斯科和东京当地市场的考察调研，持续推进与有关方面的商务洽谈。
绿地此次获得的项目，均为高层公寓项目，规划总建筑面积分别约1.43万平方米和1.92万平米左右，均包括住宅和商业地产。
绿地集团指出，绿地的区域深耕海外发展战略，将从多点布局向深耕发达国家、核心区域转变，从先期试水性质的单体项目开发，向系统化投资布局转变。
绿地集团目前在伦敦、纽约、多伦多、悉尼等九个国家13个城市进行房地产开发投资，去年绿地海外业务实现预销售金额153亿元人民币，大幅增长467%。
绿地此前还表示，自今年起的未来五年将强化全球经营，多元发展，投资海外非房地产业务，使企业的全球投资布局更加完善，到2020年绿地的企业跨国指数达到25%以上。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。