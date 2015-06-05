绿地集团投资18亿元建悉尼两处房产 拟在莫斯科和东京投资

路透上海6月5日 - 中国最大房地产企业--绿地集团周五宣布，近日已收购澳大利亚悉尼核心区域的两幅地块，项目总投资逾18亿元人民币；同时公司亦在开拓新市场，已启动在俄罗斯莫斯科和日本东京等地的投资计划。

公司新闻稿称，绿地目前正加快对莫斯科和东京当地市场的考察调研，持续推进与有关方面的商务洽谈。

绿地此次获得的项目，均为高层公寓项目，规划总建筑面积分别约1.43万平方米和1.92万平米左右，均包括住宅和商业地产。

绿地集团指出，绿地的区域深耕海外发展战略，将从多点布局向深耕发达国家、核心区域转变，从先期试水性质的单体项目开发，向系统化投资布局转变。

绿地集团目前在伦敦、纽约、多伦多、悉尼等九个国家13个城市进行房地产开发投资，去年绿地海外业务实现预销售金额153亿元人民币，大幅增长467%。

绿地此前还表示，自今年起的未来五年将强化全球经营，多元发展，投资海外非房地产业务，使企业的全球投资布局更加完善，到2020年绿地的企业跨国指数达到25%以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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