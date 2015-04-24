绿地借壳金丰获批 未来将推进房地产外三大产业发展

路透上海4月24日 - 中国最大房地产企业绿地集团借壳金丰投资(600606.SS)周四获中国证监会有条件通过。

绿地集团高层表示，未来，绿地将以整体上市为契机，借助资本市场的力量，加快企业创新转型，除房地产主业外，还将推动基建、金融和消费三大综合产业的发展。

绿地集团董事长、总裁张玉良在公司新闻稿中指出，绿地未来将推动房地产主业实现从偏重规模到偏重盈利、从偏重开发到开发运营并重、从偏重国内开发到全球同步开发等三大转变。

他表示，在基建领域，公司将聚焦一些省会城市和区域中心城市，以“地铁+物业”综合开发为核心模式，推动地铁项目大规模落地，目前绿地已签约徐州、南京和重庆三个地铁项目，未来绿地将确保每年都有新的地铁项目签约和开工。而消费领域将重点领域将重点发展进口商品直销、酒店、旅游等产业，重点关注与中产阶级生活方式息息相关的成长性较好、市场规模较大、盈利能力较强的中高端消费业态。

在金融领域，绿地将积极发展具有绿地特色的综合金融业务，依托房地产主业优势，在细分领域提供具有核心竞争力的综合性金融服务。同时，通过投资并购，着力获取核心金融资产，建立起以保险为核心、拥有多种金融牌照的金融控股集团架构体系。

他还指出，在新增长点培育方面，绿地将用好投资并购和互联网+等两种手段。绿地一方面将通过战略并购，实现业绩扩张，优化财务结构；另一方面通过控股或参股形成一批发展空间大、盈利前景好的企业，打造一批“绿地系”企业群。在“互联网+”的战略上，绿地将积极运用互联网思维、嫁接互联网工具，培育出新的商业业态和新的商业模式。

近日，绿地金融与蚂蚁金服招财宝平台合作，推出国内首款互联网房地产金融产品“地产宝”，规模2亿元人民币。地产宝二期产品周四起登陆中国平安旗下陆金所平台，发行规模2.5亿元。公司对于地产宝产品规划是第一步做到100亿元规模。

金丰投资周五公告称，公司重大资产置换及发行股份购买资产交易已获中国证监会并购重组审核委有条件通过，目前尚未收到证监会核准批文。中国证监会网站显示，并购重组审核委需要金丰补充披露绿地集团未来利润保障方案，由独立财务顾问核查并发表意见。金丰投资需在十日内上报补充材料等文件。

绿地集团去年全年实现业务经营收入达4,021亿元，较上年增长22%，而今年公司经营目标为4,500亿元，同比增速略超一成。

绿地集团借壳金丰投资方案去年3月公布，金丰投资拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入绿地集团100%股权，资产预估值达655亿元。而绿地集团子公司已在香港借壳上市，绿地香港控股(0337.HK)除房地产开发外，还将开拓房地产互联网金融业务及房地产基金管理等业务板块。

金丰周五复牌后一直封住涨停位26.64元。在完成借壳后，金丰的总股本达118.4亿股，若以今日价格计算，其市值达3,154.2亿元，远超其竞争对手万科(000002.SZ)(2202.HK)（约1,570亿元） 。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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