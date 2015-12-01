绿地在悉尼中标地产项目 看好中澳自贸协定带来新机遇

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月1日 - 中国最大房地产企业--绿地控股(600606.SS)周二宣布，绿地澳洲公司中标悉尼北区麦考瑞公园综合开发项目，规划打造大型综合社区项目。目前绿地在澳大利亚共有六个项目同时开发，总投资额约110亿元人民币。
公司新闻稿称，绿地一直以来看好澳洲市场，因澳大利亚经济发展平稳、政治环境稳定、中澳两国经贸关系发展迅速，且随着留学和移民的上升，带来较多中国购买需求。绿地更为看好人民币纳入特别提款权（SDR）、中澳自贸协定签订后的澳大利亚房地产市场预期。
目前中澳自贸协定只待中方立法机构批准即可生效。签订后，双方在协定生效日起将大幅度降低企业投资审查门槛，增加企业投资的市场准入机会、可预见性和透明度，这一举措无疑将进一步加强中澳双边投资与合作，双方在贸易、投资、教育等各个领域的合作关系将上升到新层次。
绿地还指出，国际货币基金组织（IMF）周一宣布将人民币纳入SDR的货币篮子，意味着中国企业走出去投资和中国居民资产全球化配置迎来本币国际化的重大利好。
绿地此次获得的项目规划总建筑面积约7.35万平方米，其中住宅项目约6.7万平方米。项目规划建设包括800余套公寓住宅、约6,000平方米零售商业、大型中央公园、室内运动娱乐中心、美食街等，预计整个开发将创造9,000多个的就业机会。
澳大利亚的两大城市悉尼和墨尔本是中国居民海外购置房产的热门地区，除了留学和定居的自住需求外，还有相当多的投资和资产配置需求。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。