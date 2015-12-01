绿地在悉尼中标地产项目 看好中澳自贸协定带来新机遇

路透上海12月1日 - 中国最大房地产企业--绿地控股(600606.SS)周二宣布，绿地澳洲公司中标悉尼北区麦考瑞公园综合开发项目，规划打造大型综合社区项目。目前绿地在澳大利亚共有六个项目同时开发，总投资额约110亿元人民币。

公司新闻稿称，绿地一直以来看好澳洲市场，因澳大利亚经济发展平稳、政治环境稳定、中澳两国经贸关系发展迅速，且随着留学和移民的上升，带来较多中国购买需求。绿地更为看好人民币纳入特别提款权（SDR）、中澳自贸协定签订后的澳大利亚房地产市场预期。

目前中澳自贸协定只待中方立法机构批准即可生效。签订后，双方在协定生效日起将大幅度降低企业投资审查门槛，增加企业投资的市场准入机会、可预见性和透明度，这一举措无疑将进一步加强中澳双边投资与合作，双方在贸易、投资、教育等各个领域的合作关系将上升到新层次。

绿地还指出，国际货币基金组织（IMF）周一宣布将人民币纳入SDR的货币篮子，意味着中国企业走出去投资和中国居民资产全球化配置迎来本币国际化的重大利好。

绿地此次获得的项目规划总建筑面积约7.35万平方米，其中住宅项目约6.7万平方米。项目规划建设包括800余套公寓住宅、约6,000平方米零售商业、大型中央公园、室内运动娱乐中心、美食街等，预计整个开发将创造9,000多个的就业机会。

澳大利亚的两大城市悉尼和墨尔本是中国居民海外购置房产的热门地区，除了留学和定居的自住需求外，还有相当多的投资和资产配置需求。（完）