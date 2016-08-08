绿地控股基建产业营收年内超千亿元 五年内打造全产业链

路透上海8月8日 - 中国大型房地产公司绿地控股(600606.SS)积极打造新业务，其中基建产业今年内营收规模将超一千亿元人民币，将成为公司除房地产主业之外另一个千亿级规模的产业。

公司新闻稿称，绿地“大基建”产业近期已明确了未来五年发展规划，将涵盖项目策划、规划设计、整体开发、融资支持、总包管理、施工建造、运营维护、建筑更新等建筑全产业链和全生命周期，具备“融资-投资-建设-运营”等基础设施全产业链服务能力的基建产业集群。

绿地控股董事长、总裁张玉良认为，“基建产业借力宏观经济增长，中期仍有极大拓展空间。”

他说，一方面国内巨量的PPP项目（政府和社会资本合作项目）为社会资本创造了新的投资通道，城市轨道交通、地下综合管廊、海绵城市、棚户区改造等成为基础设施新的投资热点，另一方面一带一路沿线等海外市场有着巨大的发展空间。同时，随着建筑行业增速放缓、行业管理不断规范，使资源进一步向龙头企业集中，行业强者恒强的局面还会不断强化。

大基建产业是绿地控股转型发展的三大新产业之一，由绿地城投集团这个投资平台，以及绿地城建及新收购的贵州建工、江苏省建等多家施工企业组建一个基建产业集群，并在轨道交通、高速公路、园林绿化、体育场馆等基础设施领域已接获多个项目。

据绿地控股此前公告，上半年公司基建业务新增项目961个，项目总金额达530.4亿元，同比增长5.4倍。（完）