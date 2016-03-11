绿地合设酒店业REITs并拟在新加坡上市 国内房企中规模最大

路透上海3月11日 - 中国最大房地产企业之一的绿地控股(600606.SS)正加速推进其资产证券化和轻资产化步伐。该公司周五宣布，其与荣耀基金旗下Amare投资管理集团今在新加坡签署协议，合作设立酒店业房地产投资信托并拟在新加坡证交所主板上市。

该酒店业投资信托计划向绿地收购19家位于中国境内的酒店物业，总计价值约为210亿元人民币。这将是迄今为止中国房地产企业发行的最大规模房地产信托凭证（REITs）。

据绿地新闻稿，以绿地位于中国境内的19家酒店物业作为基础资产发起设立Amare-绿地酒店业房地产投资信托，实现酒店资产证券化。其中，第一批投资组合将包括位于上海、南京、济南、西安、郑州、扬州的六家酒店。绿地将在该信托中认购30%份额，并且以适当的方式继续参与对酒店的管理，努力实现酒店运营在现有基础上稳中有升。

该房地产投资信托的发行得到各大机构投资者及市场的认可，绿地集团将与各方加快工作推进，近期内将在新加坡证交所主板正式上市。此外，该酒店业投资信托亦有计划收购绿地在其他国家开发的酒店物业。

“绿地对推进房地产金融化筹谋已久，此次与荣耀基金拟合作发行房地产信托基金，对绿地推进轻资产化战略具有里程碑式的意义，绿地希望成为中国房地产金融化的先行者。”绿地控股董事长、总裁张玉良称。

他同时表示，之所以首选新加坡交易所，基于对新加坡REITs市场成熟度、专业度和竞争力的充分信心，新加坡是亚洲最大的REITs市场，市场竞争力强，国际化程度高。若试水成功、条件及模式成熟，绿地还将积极推进旗下境内外更多优质大宗资产的金融化。

张玉良认为，当前市场新常态下，中国房地产的金融化是大势所趋，特别是在商业地产和产业地产领域，不仅影响企业的融资方式，更重要的是对房地产行业包括销售模式、盈利模式、运作模式在内的商业模式产生了重大影响。

绿地近年来一直将“轻资产化”作为战略方向，在其中期发展规划中提出，“不论是存量业务的创新，还是增量业务的开拓，都尽可能坚持轻资产、快成长的原则，始终确保企业资产结构合理、现金流状况良好。”

该公司轻资产化计划包括将大力探索和推进房地产金融化，借鉴国际通行做法，加大力度引入金融力量和金融手段进行房地产开发，加强与金融机构的合作，探索资产证券化、基金管理、融资租赁等形式多样的大宗资产定制和大宗资产变现。（完）