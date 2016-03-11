绿地合设酒店业REITs并拟在新加坡上市 国内房企中规模最大

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海3月11日 - 中国最大房地产企业之一的绿地控股(600606.SS)正加速推进其资产证券化和轻资产化步伐。该公司周五宣布，其与荣耀基金旗下Amare投资管理集团今在新加坡签署协议，合作设立酒店业房地产投资信托并拟在新加坡证交所主板上市。
该酒店业投资信托计划向绿地收购19家位于中国境内的酒店物业，总计价值约为210亿元人民币。这将是迄今为止中国房地产企业发行的最大规模房地产信托凭证（REITs）。
据绿地新闻稿，以绿地位于中国境内的19家酒店物业作为基础资产发起设立Amare-绿地酒店业房地产投资信托，实现酒店资产证券化。其中，第一批投资组合将包括位于上海、南京、济南、西安、郑州、扬州的六家酒店。绿地将在该信托中认购30%份额，并且以适当的方式继续参与对酒店的管理，努力实现酒店运营在现有基础上稳中有升。
该房地产投资信托的发行得到各大机构投资者及市场的认可，绿地集团将与各方加快工作推进，近期内将在新加坡证交所主板正式上市。此外，该酒店业投资信托亦有计划收购绿地在其他国家开发的酒店物业。
“绿地对推进房地产金融化筹谋已久，此次与荣耀基金拟合作发行房地产信托基金，对绿地推进轻资产化战略具有里程碑式的意义，绿地希望成为中国房地产金融化的先行者。”绿地控股董事长、总裁张玉良称。
他同时表示，之所以首选新加坡交易所，基于对新加坡REITs市场成熟度、专业度和竞争力的充分信心，新加坡是亚洲最大的REITs市场，市场竞争力强，国际化程度高。若试水成功、条件及模式成熟，绿地还将积极推进旗下境内外更多优质大宗资产的金融化。
张玉良认为，当前市场新常态下，中国房地产的金融化是大势所趋，特别是在商业地产和产业地产领域，不仅影响企业的融资方式，更重要的是对房地产行业包括销售模式、盈利模式、运作模式在内的商业模式产生了重大影响。
绿地近年来一直将“轻资产化”作为战略方向，在其中期发展规划中提出，“不论是存量业务的创新，还是增量业务的开拓，都尽可能坚持轻资产、快成长的原则，始终确保企业资产结构合理、现金流状况良好。”
该公司轻资产化计划包括将大力探索和推进房地产金融化，借鉴国际通行做法，加大力度引入金融力量和金融手段进行房地产开发，加强与金融机构的合作，探索资产证券化、基金管理、融资租赁等形式多样的大宗资产定制和大宗资产变现。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
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