绿地称今年确立新增长引擎 各经济指标力争增长10-15%

路透上海1月13日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)今年将加快培育和形成新格局、新动能、新优势的关键一年，将确立一些全新的增长引擎，推动公司今年各项经济指标力争实现10-15%的增长目标。

公司周四公布业绩快报，公司去年营业收入2,594.46亿元人民币，同比增长25.01%；净利78.45亿元，同比增长13.92%；基本每股收益0.64元。

公司新闻稿称，公司房地产主业将重点推动特色小镇模式，绿地将重点选择有大城市购买力溢出效应、有产业导入支撑的一二线重点城市远郊及周边，投资启动特色小镇大盘项目，计划重点围绕智慧健康城、文化旅游城两个题材，形成开发模型和产品系列。此外绿地还计划全面铺开长租公寓、服务式公寓等运营型产品。

基建板块将聚焦中西部等重点区域，继续拓展轨道交通、高速公路、城市公园、片区开发等重大基础设施项目，以投资带动基建，扩大产值转化。金融板块基于稳健的债权、股权及资管等业务，将保持较好的盈利预期；同时仍将加大核心金融牌照资源的获取力度，并以绿地（亚洲）证券为平台，开展境外房地产基金、股权投资基金等业务。

消费板块方面，进口商品直销业务将力拓内陆市场，实体门店总数计划增至50家；升级跨境电商业务，提高渠道控制权，做强供应链平台。此外，绿地还计划与高端医疗资源开展战略合作，探索进入“大健康”产业。

另外，绿地还指出今年将同步推进战略性并购和财务性投资，2017年计划探索发展创投业务，重点投资有成熟科研成果的创业公司，获取投资收益，孵化产业资源。

绿地控股周五早盘报8.62元，涨0.03元或0.35%。（完）