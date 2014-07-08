绿地集团上半年经营收入增21%

路透上海7月8日 - 正在推进借壳上市的中国第二大房地产企业--绿地集团公布其上半年业绩，前六个月完成业务经营收入1,727亿元人民币，同比增长21%。公司高层对于全年完成4,000亿元目标仍充满信心。

公司新闻稿指出，上半年，该公司房地产主业逆势实现较好发展，实现预销售金额835亿元，预销售面积789万平方米，分别同比增长32%和16%。

基于绿地“全年预算目标上半年实现1/3，下半年实现2/3”的总体安排，绿地集团董事长、总裁张玉良并表示，将坚持全年实现4,000亿元经营目标并对此充满信心。

“随着行业的纵深发展，房企竞争更多的是包含商业模式在内的综合资源整合能力的比拼，绿地的信心正源于此。”他说，当前市场形势和竞争格局下，绿地的竞争力、可持续增长动力来自于“国内转型、海外深耕”的战略布局，特别是绿地在商业模式探索、实践。

绿地房地产业务重点布局一二线城市，主攻商办等综合业态开发及产业地产。在商业模式方面，作为升级版绿地“造城”模式的绿地产城一体项目正大范围全面铺开，目前绿地在昆明、南昌、哈尔滨、南宁等地已有十多个空港产业城项目同步推进。

对于国内房地产市场形势，张玉良认为，三季度市场预计会继续呈现比较严峻的状态，四季度或逐步趋稳。而国内房企未来发展应关注两方面，一是抓住国家新型城镇化机题，坚持转型，适应市场需求，二是全球化拓展业务。

绿地集团已公布拟借壳金丰投资(600606.SS)计划，注入资产规模超过600亿元，目前金丰投资股东大会已通过该重组计划，接下来将寻求监管部门批准后实施。

绿地集团今年初公布，其2013年实现业务经营收入逾3,300亿元，同比增33%。而昨日美国财富杂志公布的2014年世界500强企业名单中，绿地集团位列第268位，排名较去年上升91位。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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