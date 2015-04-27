绿地集团新签济南和哈尔滨三条地铁 预计总投资420亿元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月27日 - 中国最大房地产企业绿地集团的大基建战略进一步落地，近日集团分别与哈尔滨和济南市政府签约，投资及建设哈尔滨地铁6号线、9号线和济南的一条地铁线路，三条地铁总投资420亿元人民币。
自绿地去年中进军地铁产业以来，绿地地铁保持相当快的扩张速度。加上此前签约的徐州、南京和重庆，绿地已在国内五个城市投资六条地铁，预计总投资规模达1,150亿元。
公司新闻稿称，此次新签的地铁项目将采取“项目投融资+设计施工总承包+物业综合开发+运营管理”的PPP（政府和社会资本合作）模式合作建设，充分体现“风险共担、全程参与、权责清晰、分段平衡”的PPP模式基本要求，绿地将进一步发挥投资、建设、开发、运营的四位一体全产业链优势，将土地开发与轨道的投资建设联动实施。
根据规划，哈尔滨6号线全长33公里，拟明年开工，料2020年建成，总投资预计200亿元；9号线全长28公里，亦拟于明年开工，2018年底建成，总投资预计100亿元。绿地在济南建设的地铁项目，全长20公里，拟于2017年开工，总投资预计120亿元。
新闻稿指出，绿地集团将继续围绕南宁、南昌、天津等能级较高的区域中心城市推进项目拓展，力争短期内再签约4-5个地铁项目。
绿地集团已确立其“1＋3”的发展战略，即在房地产主业外，加快发展“大基建、大金融、大消费”等三个重点领域，其中“大基建”领域将重点发展地铁产业，以“地铁+物业”综合开发为核心模式，推动地铁项目大规模落地。
绿地集团借壳金丰投资(600606.SS)已获中国证监会重组委有条件通过，其整体上市计划已接近完成。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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