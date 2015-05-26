绿地与上海建工等合组轨道交通PPP基金 规模一千亿元

路透上海5月26日 - 中国上海建工集团股份有限公司(600170.SS)周二公告称，其与绿地控股集团、建信信托公司等共同投资中国城市轨道交通PPP产业基金，基金总规模1,000亿元人民币，首期规模240亿元。

上海建工、绿地集团和建信信托组建一家基金管理公司，三方各占33%、33%和34%股权，该合资公司将成为上述轨交基金的普通合伙人和管理人。建信信托是中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)控股的一家大型国有信托公司。

这三家机构是该轨交基金的共同发起人，基金将分期发行，期限为5+3年。其中上海建工将出资20亿元认购该基金首期相应份额。

该基金投资范围包括纳入PPP（政府和社会资本合作）项目库及政府统一采购的轨道交通与城市基础设施建设项目，地域上主要考虑省会城市及有一定条件的地级市。

绿地集团、上海建工、建信信托将发挥各自在物业开发、轨交建设、项目融资方面的品牌影响和产业优势，承担轨交基金的责任，支撑轨交基金的业务。

作为中国最大房地产企业的绿地集团，近一年来大举进军地铁投资产业，先后签约在徐州、南京、重庆、哈尔滨和济南市等五个城市投资六条地铁，采取“项目投融资+设计施工总承包+物业综合开发+运营管理”的PPP模式，预计总投资规模达1,150亿元。目前这些地铁项目均处于前期筹备阶段。

公告称，目前，轨交基金尚处于框架协议的签署阶段，后续该基金投资各方仍需就基金筹资、运作管理、投资决策等开展商务谈判。

绿地集团借壳金丰投资(600606.SS)计划已获中国证监会发审委有条件通过，正等待最后批文。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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