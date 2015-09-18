绿地启动赴俄投资 拟在莫斯科建大型城市综合体项目

路透上海9月18日 - 中国最大房地产企业的绿地控股(600606.SS)周四稍晚宣布，已与俄罗斯莫斯科市达成合作意向，绿地控股拟积极参与莫斯科城市基础设施建设，并在莫斯科中心城区进行综合性地产开发，投资建设包括中国企业总部、高端住宅、超高层商务楼等在内的大型综合体项目。

此次将是绿地首次踏入俄罗斯房地产市场。据公司新闻稿，该公司仍在继续扩大全球布局，包括正在日本东京洽谈房地产开发项目。不过新闻稿未透露此次绿地赴俄投资的更多细节。

绿地董事长、总裁张玉良认为，“像莫斯科这样的大都市，宏观上极具经济增长潜力，微观上市场刚需依然旺盛，发达的经济能级以及处于合理价格区间的资产资源，都为绿地这样的中国企业提供了难能可贵的机遇。”

莫斯科市政府正聚焦“新莫斯科”城市发展计划，全面推进更大范围的区域发展，每年将推动实现大批房地产开发项目及地铁、公路等基础设施工程。

此前，绿地已积极在海外开发地产，涉及美国、澳大利亚、韩国等九个国家12个城市。去年绿地海外业务已迎来首个爆发期，预销售金额153亿元人民币。在绿地的规划中，未来五年，公司将强化全球经营，使企业的全球投资布局更加完善，跨国经营水平全面提升。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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