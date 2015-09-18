绿地启动赴俄投资 拟在莫斯科建大型城市综合体项目

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月18日 - 中国最大房地产企业的绿地控股(600606.SS)周四稍晚宣布，已与俄罗斯莫斯科市达成合作意向，绿地控股拟积极参与莫斯科城市基础设施建设，并在莫斯科中心城区进行综合性地产开发，投资建设包括中国企业总部、高端住宅、超高层商务楼等在内的大型综合体项目。
此次将是绿地首次踏入俄罗斯房地产市场。据公司新闻稿，该公司仍在继续扩大全球布局，包括正在日本东京洽谈房地产开发项目。不过新闻稿未透露此次绿地赴俄投资的更多细节。
绿地董事长、总裁张玉良认为，“像莫斯科这样的大都市，宏观上极具经济增长潜力，微观上市场刚需依然旺盛，发达的经济能级以及处于合理价格区间的资产资源，都为绿地这样的中国企业提供了难能可贵的机遇。”
莫斯科市政府正聚焦“新莫斯科”城市发展计划，全面推进更大范围的区域发展，每年将推动实现大批房地产开发项目及地铁、公路等基础设施工程。
此前，绿地已积极在海外开发地产，涉及美国、澳大利亚、韩国等九个国家12个城市。去年绿地海外业务已迎来首个爆发期，预销售金额153亿元人民币。在绿地的规划中，未来五年，公司将强化全球经营，使企业的全球投资布局更加完善，跨国经营水平全面提升。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。