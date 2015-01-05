绿地集团去年房地产预售额增五成达2408亿元 创历史新高

路透上海1月5日 - 正在与万科(000002.SZ)争夺中国最大房地产公司位置的绿地集团周日晚间宣布，其房地产主业2014年实现预销售金额2,408亿元人民币，同比增50%；实现预销售面积2,115万平方米，增长30%。这两项指标均创下历史新高。

公司新闻稿显示，2014年绿地集团海外收入达到153亿元，较上年大幅增加467%；预销售面积42万平方米，较上年大增568%。

目前万科尚未公布其全年销售业绩。而第三方机构中国指数研究院及易居EJ.N克而瑞公布的统计数据，万科去年销售额预计在2,180亿元左右。

绿地同时还披露其最新国际化战略思路，将继续做好“国内市场的海外延伸”，包括将顺应发达国家经济回暖复苏和资产价格上行的趋势，继续聚焦发达国家一线城市的一线地段，进入新的有增长潜力的国家和城市。

同时，充分利用中国市场的需求，通过“嫁接全球资源、服务中国市场”，为企业发展增添新的动力。其中，绿地将重点加快海外非房地产业务投资发展，包括顺应中国市场消费结构和消费需求转型升级的趋势，围绕快消品、日用品、医疗健康等“大消费”相关的领域进行精准投资。

新闻稿称，在2015年，绿地将在澳大利亚等已经建立相当投资基础和资源渠道的海外市场，集中力量寻求优质非房地产资源的投资机会，如乳业、食品以及红酒等行业。

去年全年绿地集团海外投资总额新增约100亿美元。

为扩大公司在海外市场的知名度和影响力，绿地集团周日并与东航集团签约，取得东航旗下一架执飞上海至北美、欧洲及澳大利亚等国际航线的空客A330飞机的冠名权，而这些航班目的地正是绿地集团海外开发投资的重点地区。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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