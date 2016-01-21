绿地今年房地产合同销售额计划超去年 并注重提升盈利

路透上海1月21日 - 中国第二大房地产企业--绿地控股(600606.SS)周四公布今年工作计划，公司房地产业将强化运营和开发并举，提升盈利能力，由偏重国内开发向全球开发转变，力争今年合同销售额在上年基础上有所提升。

绿地控股去年房地产合同销售金额达2,301亿元人民币。公司新闻稿称，今年公司房地产业将由偏重规模向偏重盈利转变，通过产品和服务来提升盈利水平，依靠内生型的价值增值来实现增长和盈利。

2015年公司累计新增项目储备69个，可建建筑面积1,174.3万平方米，新增项目大部分为一二线城市优质刚需及改善型住宅项目。未来一线城市以及中部地区核心城市仍将是绿地的重点投资区域。同时,绿地将进一步创新投资方式,保持低成本获取优质土地资源的优势。

除了房地产主业，绿地的三大新兴产业--大金融、大基建、大消费亦会有一些亮点。大金融产业去年底资产规模达430亿元，今年公司将力争金融板块的资产规模和利润继续保持大幅增长，并积极获取金融牌照，争取今年在保险、证券、第三方支付、征信等牌照获取上取得突破。

在大基建板块，除地铁业务外，绿地将加大城市重大基础设施投资建设力度，以“投资+施工”的业务模式，积极拓展重点城市包括高速公路、污水处理厂等大型基础设施项目的投资施工，不断创新经营模式、增强市场拓展能力、扩大业务规模，全力打造这个千亿元级别的产业。

大消费板块，此前大举拓展的商品零售业，将加快向产业链上游拓展，整合海外直接采购、批发和配送等环节的产业资源。另一方面，汽车服务业将在今年发力，计划通过兼并收购、产融结合、线上线下融合等手段，以绿地汽车和绿地润东汽车(1365.HK)为基础，打造全球领先的汽车消费生活综合服务平台。同时还将加快发展汽车大金融业务。（完）