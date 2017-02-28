绿地控股拟在陕西投资逾两千亿元 多产业并进模式有望复制

路透上海2月28日 - 中国大型房企--绿地控股(600606.SS)周一稍晚宣布，已与陕西省政府签约，将在当地投资逾两千亿元人民币，围绕房地产综合开发、基础设施、金融产业、进口商品直销及参与国有企业混合所有制改革等方面合作。

公司新闻稿称，此次绿地利用“房地产+大基建+大金融+大消费”的全产业优势，以及参与国资国企混合所有制改革的经验优势，对区域经济全面介入，已成为绿地在各地投资扩张的利器。据绿地控股董事长、总裁张玉良透露，该模式还将在其他投资重镇进行复制。

根据双方合作协议，绿地拟在西安建设超400米的超高层房产项目，配套打造国际化金融商业中心及高端国际化住宅社区，打造现代国际风情小镇，项目占地面积共约1,900亩，总投资约600亿元；投资建设三星梁家滩国际社区项目和中兴华为配套生活社区项目，投资额分别约为450亿元和600亿元。

另外，绿地拟采取PPP（政府与社会资本合作）模式，投资逾300亿元建设临潼凤凰池综合开发项目，开展凤凰池国际景区开发、土地开发等工作。绿地还拟以PPP模式参与陕西省城市轨道交通、高速公路等基础设施项目开发建设。

进口商品直销领域，绿地将利用参与上海自贸区建设及绿地上海保税仓储基地运营的经验，把成果复制推广到陕西，并已制定绿地全球商品直销中心在陕落地规划，计划三年内在该省开设20家门店，其中今年落地5个。绿地还拟在陕西落地两个保税仓物流基地。

在金融领域，绿地拟参与陕西地方金融资产交易机构的重组整合；推动设立新兴产业投资发展基金和中小企业创新发展基金；同时，绿地拟助力陕西省国有企业混合所有制改革。目前正与有关方面协同推进参与相关企业的混改的实施方案。

今年初，绿地控股已确立公司全新的增长“引擎”，房地产板块将重点围绕智慧健康城、文化旅游城两个题材，大力打造特色小镇模式；基建板块将聚焦中西部等重点区域，拓展轨道交通、高速公路、城市公园、片区开发等重大基础设施项目；消费板块将力拓内陆市场，升级跨境电商业务；资本层面将继续关注并参与国资国企领域改革。

绿地控股周一收报8.66元，过去一个月累计涨0.5%。（完）