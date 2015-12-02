绿地与SOHO3Q和优办战略合作 商业办公楼运营搭上互联网

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月2日 - 中国最大房地产企业绿地控股(600606.SS)周三与SOHO中国(0410.HK)旗下SOHO3Q、互联网商业楼宇租赁平台--优办分别达成战略合作，使绿地的商业办公楼能够嫁接国内最大办公租赁互联网平台资源，推动公司运营“从传统向互联网”的升级。
绿地与这两家互联网企业的合作，首批项目确定在上海和北京的核心区域。绿地与SOHO3Q将在国内主要城市建设和运营一批共享办公空间；通过与优办的合作，绿地在上海和北京将获得逾300位专业办公顾问的服务。
SOHO3Q采用O2O（线上线下）模式和共享办公空间的商业模型，客户可以只租一张办公桌座位，租期低至一周，吸引中小企业及创业者移动办公。而优办是国内最大办公室租赁服务交易互联网平台，服务的办公楼已超过百栋。
绿地集团近年来在超高层办公楼和大型城市综合体等多个细分领域快速发展，本身拥有大量出租物业，截止9月末，绿地可供出租物业近160万平米。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。