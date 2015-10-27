绿地控股设互联网金融事业部 冀三年内产品规模逾千亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月27日 - 继推出地产宝等互联网金融产品后，中国最大房地产企业--绿地控股(600606.SS)旗下绿地金融控股周二宣布设立互联网金融事业部，并推出线上综合金融服务平台--吉客网，目标是两至三年内其互联网金融产品规模逾一千亿元人民币，注册用户突破千万。
绿地互联网金融事业部不仅整合了绿地金融的金融资产交易中心、财富管理、小额贷款、融资租赁等线下资源，同时将深入挖掘绿地控股在地产、金融、汽车、酒店、消费和体育等多个领域积累的350万会员客户资源，尽力将这些富裕人群转化成互联网平台客户。
“我们的客户基础是高净值中产阶级群体，这是我们的优势。”绿地金融董事长、总裁耿靖在新闻会上表示，吉客网平台的启动，意味着绿地全面进军互联网金融领域，而且瞄准的是一个目前仍相对空白、针对高净值中产阶级客户群的市场。
他称，相对于其他互联网金融创业公司，吉客网依托集团资源，已基本跃过比较烧钱的拓客阶段，只要集中精力做好应用场景、平台、应用和产品等方面的开发，绿地有足够的内部资源向其提供支持，目前尚不用外部融资。
他并指出，在实现目标规划及形成跨越式增长的盈利模式后，互联网金融事业部将独立为公司，吸引外部投资者加入，并择机寻求在资本市场上市。
“吉客网的价值不在于赚多少钱，而在于将集团线下的客户资源连续起来。”他说。
绿地金融周二还与奇虎360QIHU.N、春秋航空(601021.SS)母公司春秋集团、澳大利亚宝泽金融及其旗下APX亚太证交所等签署战略合作协议，整合各自优势资源、实现平台共建、数据共享、流量互换、优势互补。
据耿靖介绍，在最初阶段，吉客网将线上线下分段布局，线下将试点建设社区综合服务中心，发挥绿地分布在全国各地的高档住宅和中央商务区的物业资源，向其会员提供各种高附加值服务，例如进口商品直送、新能源车快速充电，通过一系列高端体验来提高客户粘性。
吉客网线上则布局房产、汽车、文化教育和健康医疗四大板块，从事财富管理、房地产金融、汽车金融、旅游投资、电商拍卖和网络借贷等六大业务。除了此前已推出的地产宝产品，未来还将陆续推出地铁宝、车库宝、物业宝、众筹集游等各类互联网金融产品。
绿地金融今年7月将注册资本增至90亿元，除了入股上海农村商业银行、锦州银行和东方证券(600958.SS)等金融机构外，并计划通过并购设立搭建自身的“投资+投行”大资管金融全产业链体系。
绿地金融正筹备发起设立证券公司和民营银行，同时积极谋划发起设立寿险、财险公司等；同时，公司亦加紧对外并购工作，重点推进第三方支付牌照、人寿保险、信托等项目的收购。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。