绿城中国斥资近9.2亿元人民币收购物业开发管理业务

路透香港8月3日 - 中国房地产商--绿城中国(3900.HK)周一宣布，将斥资共约9.19亿元人民币，向关连人士收购两间从事物业开发管理业务的公司。

公司的声明称，其中收购绿城鼎益房地产投资管理有限公司100%股权的代价为6.2545亿元；收购绿城时代城市建设发展有限公司92%股权的代价则为2.94亿元。

绿城中国称，是次收购的两家公司均于住宅及商业物业开发以及城乡社区项目方面，向企业客户及政府部门提供全面服务，收购与公司的战略一致，亦可利用它们的轻资产业务模式，以有限投资资本拓展新市场；建立领先建筑物业开发管理专利权。

此外，绿城中国在另一份声明中称，其稍早建议就公司的人民币及美元债券条款修订的同意征求及美元债券的交换要约，已于7月30日截止，并获得90%以上的成功率。公司因此在交换要求下将予发行的新票据最终年利率及收益率订为5.875%，整体规模达到5亿美元，于2020年8月11日到期。

绿城中国表示，这将有效优化公司的债务结构，而有关定价低于公司现有债券的二级市场交易水平，也是BB评级中国房地产公司迄今为止实现的最低收益率。同意征求的成功亦体现了投资者对中国交通建设集团有限公司入股绿城后的信心和支持。

绿城中国早盘初段股价下滑3.79%，报7.36港元;大盘恒生指数.HSI跌约0.9%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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