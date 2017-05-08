绿城中国出售三幅北京土地 总价近35亿元人民币

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月8日 - 中国房地产商--绿城中国(3900.HK)宣布，出售共三幅在北京的地块予独立第三方，涉及总代价34.76亿元人民币，公司初步估计出售将共录得约16.32亿元税前收益。
公司的声明称，该三幅土地均位于北京朝阳区，其中出售的两幅为商用物业用地，总地盘面积共1.3万平方米，出售代价17.85亿元。另一幅出售土地总地盘面积约3,204平方米，连同位于其上若干服务式公寓楼宇，出售代价16.91亿元。
绿城中国表示，拟将出售所得款项净额用作拨付其他物业开发项目及作为一般营运资金。
绿城中国周一早盘初段股价微涨0.7%，报7.17港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。