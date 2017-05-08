绿城中国出售三幅北京土地 总价近35亿元人民币

公司的声明称，该三幅土地均位于北京朝阳区，其中出售的两幅为商用物业用地，总地盘面积共1.3万平方米，出售代价17.85亿元。另一幅出售土地总地盘面积约3,204平方米，连同位于其上若干服务式公寓楼宇，出售代价16.91亿元。