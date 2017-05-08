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中国财经 | 2017年 5月 8日 星期一 09:39 BJT

绿城中国出售三幅北京土地 总价近35亿元人民币

路透香港5月8日 - 中国房地产商--绿城中国(3900.HK)宣布，出售共三幅在北京的地块予独立第三方，涉及总代价34.76亿元人民币，公司初步估计出售将共录得约16.32亿元税前收益。

公司的声明称，该三幅土地均位于北京朝阳区，其中出售的两幅为商用物业用地，总地盘面积共1.3万平方米，出售代价17.85亿元。另一幅出售土地总地盘面积约3,204平方米，连同位于其上若干服务式公寓楼宇，出售代价16.91亿元。

绿城中国表示，拟将出售所得款项净额用作拨付其他物业开发项目及作为一般营运资金。

绿城中国周一早盘初段股价微涨0.7%，报7.17港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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