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中国财经 | 2014年 12月 30日 星期二 09:31 BJT

绿城中国以4.8亿元人民币投得杭州一幅土地

路透香港12月30日 - 中国房地产商--绿城中国(3900.HK)宣布，以4.805亿元人民币投得一幅位于杭州市萧山区的土地，并拟与主要股东九龙仓集团(0004.HK)共同开发为住宅项目。

绿城中国的声明称，该幅土地面积约2.13万平方米，估计建筑面积约5.32万平方米。公司拟与九仓成立一家各自拥有50%股权的合营公司，以共同开发该项目。声明未有透露项目总投资金额。

九仓持有绿城中国24.29%股权，与中国交通建设集团的持股量相同，均为绿城中国最大的单一股东。

绿城中国周一收报7.46港元，过去一个月下跌4.7%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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