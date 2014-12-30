绿城中国以4.8亿元人民币投得杭州一幅土地

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透香港12月30日 - 中国房地产商--绿城中国(3900.HK)宣布，以4.805亿元人民币投得一幅位于杭州市萧山区的土地，并拟与主要股东九龙仓集团(0004.HK)共同开发为住宅项目。
绿城中国的声明称，该幅土地面积约2.13万平方米，估计建筑面积约5.32万平方米。公司拟与九仓成立一家各自拥有50%股权的合营公司，以共同开发该项目。声明未有透露项目总投资金额。
九仓持有绿城中国24.29%股权，与中国交通建设集团的持股量相同，均为绿城中国最大的单一股东。
绿城中国周一收报7.46港元，过去一个月下跌4.7%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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