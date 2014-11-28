绿城中国称香港证监会认为售股交易不应完成 大股东正作考虑

路透香港11月28日 - 中国房地产商--绿城中国(3900.HK)就有关大股东出售股权予融创中国(1918.HK)作出回应。公司表示，主要股东宋卫平和寿柏年获香港证监会告知，对股份出售可能构成的影响存疑，订约各方不应进行交易完成，直至相关事宜获得解决为止。

绿城中国的声明称，宋卫平和寿柏年正考虑股份出售的可能变动，目前尚未达成任何决定。

这意味着除非融创愿意提出全面收购绿城中国的其余股份，或证监会最终同意交易不会触发全面收购，否则这宗价值近63亿港元的收购案有可能告吹。

绿城中国证实，宋卫平和寿柏年等已收取股份出售的总代价，而公司亦已委任融创中国指派的若干人员参与中国部份附属公司及项目公司的经营管理。但由于交易尚未完成，故融创尚未有人员进入绿城的董事会。目前绿城维持正常业务营运。

融创中国此前表示，正考虑可能对收购作出调整，并将于适当时间另行公告。

今年5月，融创宣布拟斥资近63亿港元，向绿城中国主要股东宋卫平、夏一波及寿柏年等收购绿城中国约24.3%已发行股本，但近日却有指绿城中国创办人宋卫平对交易感后悔，令这宗交易或生变数。[nL3S0TA1QX]

绿城和融创周五股价变化不大，绿城早盘中段升0.65%，融创则跌0.43%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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