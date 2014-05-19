特写：绿城宋卫平走过风雨终弃城 意兴阑珊后寄望融创孙宏斌

图为一名用手机通话的男子路过绿城在杭州一处住宅开发项目附近的广告牌。 REUTERS/Steven Shi

路透香港5月19日 - 中国两家知名民营房地产商融创中国(1918.HK)及绿城中国(3900.HK)＂联婚＂计划招来蜚短流长，有内地基金经理指绿城中国创办人兼主席宋卫平因好赌而要卖掉绿城。宋卫平周末发出一份直抒胸臆的公开信，解释出售股份是因为退休的需要，并相信融创和其主席孙宏斌能把绿城带进美好的新天地。

现年56岁的宋卫平于1995年创立绿城，比他年长四岁的大学同学寿柏年则于1998年加入绿城，目前为公司常务副主席兼行政总裁，负责公司整体业务运作及财务管理。宋卫平表示，他本人原本并没有打退堂鼓的道理，但是考虑到老同学寿柏年的健康状况，还是决定二人同进退。

＂股权转让的决定，首先来自于退休的需要。不是我，是我的兄长、同学寿柏年。＂宋卫平说。

＂他（寿柏年）今年已过花甲。绿城20年，他担任重要角色，让绿城上市，扶公司过调控关，在资金线上呕心沥血。那是真正的呕心沥血，去年路演回来，他胃出血，1,500CC...不下火线，他就要继续面对超强度的工作量。＂他续称。

此外，房地产行业的种种制肘，也让这对老同学兼生意拍档感到意兴阑珊。

＂何况，那些超强度的工作量，那些心血和理念并没有让绿城在行业的惨澹中得以幸免。这些年，只看到越来越多的绑缚，未能有喘息之机。＂宋卫平称。

绿城过去在中国房地产商中扮演了勇者的角色，公司以发展高端住宅为主，对争夺地王也毫不手软，公司在融资上也较多地利用成本及风险较高的信托方式，令公司的负债率一直高于同侪。

这种进取的经营模式，碰上中央严厉而持久的房地产调控，对高端房的打击尤甚，再加上2011年银监会对房地产信托业务进行调查的种种不利因素，令绿城陷入空前的财政危机，净负债率于2011年6月底升至163.2%的高点。

绿城于2012年多管齐下，先后透过向香港蓝筹综合企业--九龙仓(0004.HK)发行新股及永久次级可换股证券、向融创中国出售一批内地物业项目公司权益并成立合营共同发展合共套现近85亿港元，令绿城于2012年底的净负债率大幅回落至49%水平。绿城与融创亦开始建立起紧密的合作关系。

走过惊涛骇浪，绿城也调整了经营策略，不再投地王，并会朝轻资产方向发展，以控制负债率。去年完成房地产销售额621亿元人民币，今年目标是650亿元。

＂以我本心，并没有打退堂鼓的道理。但权衡再三，老兄弟共进退吧，把这份工作交给比我们更有斗志，更有激情，也更有能力的人去做。我们选择相信融创，相信孙宏斌，希望他们把这个有理想的企业带进美好新天地。＂宋卫平说。

孙宏斌也在其个人微博中称，绿城没有资金问题，宋卫平个人也不缺钱。宋卫平寿柏年转让股权给融创，是选择接班人，是为了绿城的品牌能发扬和传承，是嫁女儿。即使转让后宋卫平、寿柏年还是大股东。

融创中国上周称，正与宋卫平、夏一波（宋卫平之妻子）及寿柏年磋商，收购他/她们持有的绿城中国不超过30%的已发行股本，但目前尚未签订任何正式协议。以绿城目前的市值计，三成股权的市值约53亿港元。而融创的市值则为130亿港元。评级机构惠誉表示，收购料不会影响融创的评级，因公司有足够的流动资金。 （完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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