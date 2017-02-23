Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
平均而言，受到监管障碍、成交量相对低于欧美日本等地、以及汇率波动等因素影响，要进出新兴市场股票的难度较大，成本也较高。
根据市场结构谘询公司Greenwich Associates，尽管机构投资人交易新兴市场股票所需支付的佣金仍高于发达市场，然而成本差距已从2015年的56%降至2016年的43%。
Greenwich称，上市交易基金(ETF)受欢迎程度与日俱增，可能是成本差距缩小的原因之一。
“趋势显示，对于股票交易员而言，进入新兴市场的难度降低，这可能是ETF热潮所带来的结果，”Greenwich Associates主管William Llamas表示。
Greenwich补充称，ETF让机构及散户投资人有机会投资于先前存在规模及进入障碍的新兴市场。
Greenwich称，整体而言，2016年通过传统经纪商交易美国股票的平均佣金费率约为12个基点，而欧洲股票的费率则为14.9个基点；可比较的新兴市场股票交易佣金费率则为22.3个基点。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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