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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 6日 星期五 16:28 BJT

环法赛格雷佩尔两连冠

在赢得环法赛第四赛段的冠军後，德国车手格雷佩尔在周四第五赛段的比赛中再次称雄。本赛段由鲁昂到圣康坦，全长196.5公里。瑞士车手坎塞拉拉总成绩仍位列第一成功保有黄衫，英国人威金斯以七秒之差居第二位。萨甘在比赛中遭遇撞车事故，但仍然保住绿衫。路透

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