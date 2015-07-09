独家：无论希腊能否得到救助 部分银行业者都可能倒闭--消息

7月7日，希腊雅典，一名退休人员扶在希腊国家银行分行的大门上，等待领取部分养老金。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透法兰克福7月8日 - 欧洲官员对路透表示，希腊接受救助后对银行业进行重组，一些大银行可能会被迫倒闭并被实力更强的对手收购。

欧洲领导人将于周日开会，为与希腊达成救助协议作最后的努力。在此前数月的谈判中，双方针锋相对，已令希腊来到可能脱离欧元区的危险境地。

要求匿名的官员对路透称，但无论是否会向该国政府拨付新资金，希腊的一些银行在经历政治和经济震荡的重创后，可能还是不得不关张，然后被实力较强的同业收购。

一名官员表示，希腊四大银行最后可能只剩下两家，而此举无疑将在政府遭遇强大阻力。

另一位人士称，虽然银行合并是必要之举，但可能在较长时间后才会发生。

“希腊经济遭受重创。这意味着银行需要重新起步，”第一位消息人士称，并补充道希腊政府与欧元区达成任何援助协议后，需要立即采取行动。“塞浦路斯可能是一个榜样。”

“时间不多...要马上重组。”

希腊金融系统一直处在当前危机的中心，存款严重流失，因希腊总理齐普拉斯的左翼激进政府与债权人之间的关系恶化。

希腊政府上月对国际货币基金组织(IMF)债务违约后，欧洲央行没有提高对该国银行业的紧急融资上限，使得希腊银行业继续停业，并维持自动取款机(ATM)的每日提款上限60欧元。

希腊民众上周投票决定拒绝国际债权人提出的援助条款，导致欧洲央行维持紧急融资上限不变，这意味着希腊银行业的现金很快就会用光。(完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 张荻/龚芳)

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