专访：希腊退出欧元区有利希腊人和欧洲--德国画报总编

路透柏林6月19日 - 德国画报主编Kai Diekmann周五在接受路透专访时表示，希腊应退出欧元区以拯救国内经济，并避免给其他欧盟成员国带来麻烦，以及避免浪费时间和金钱。

“如果希腊人真的想让经济重新站稳脚跟，他们就别无选择，”他说。“退出欧元区后，他们可以走另一条路，采用希腊货币德拉克马，让本币贬值，从而提高竞争力。”

Diekmann表示，救助计划已经彻底失败，希腊如果退出欧元区会有助益。德国画报经常就希腊问题发布煽动性的头条新闻。

“希腊危机不会再占用大家的时间、金钱和精力了...”他说。“除此之外，希腊脱欧的代价要小于所谓的救助努力，后者实际上就是个无底洞。”

“继续把资金投入这样的一个国家是疯狂的，”他说。“外界对欧盟的信心现在几乎荡然无存。”

在被问及他对欧元区危机将如何演变的看法时，Dikeman说他无法猜测。

“希腊是否脱欧完全取决于该国政府。他们肯定不会让自己受到德国画报的影响。”

他说，希望德国画报对希腊的所有说法都是错误的。

“坦率地说，我希望德国画报说错了，”Diekmann表示。该报刊在2010年因呼吁希腊政府出售岛屿筹集资金而闻名。(完)

(编译 李爽/徐文焰；审校 孙茉莉/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。