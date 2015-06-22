专访：希腊退出欧元区有利希腊人和欧洲--德国画报总编

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透柏林6月19日 - 德国画报主编Kai Diekmann周五在接受路透专访时表示，希腊应退出欧元区以拯救国内经济，并避免给其他欧盟成员国带来麻烦，以及避免浪费时间和金钱。
“如果希腊人真的想让经济重新站稳脚跟，他们就别无选择，”他说。“退出欧元区后，他们可以走另一条路，采用希腊货币德拉克马，让本币贬值，从而提高竞争力。”
Diekmann表示，救助计划已经彻底失败，希腊如果退出欧元区会有助益。德国画报经常就希腊问题发布煽动性的头条新闻。
“希腊危机不会再占用大家的时间、金钱和精力了...”他说。“除此之外，希腊脱欧的代价要小于所谓的救助努力，后者实际上就是个无底洞。”
“继续把资金投入这样的一个国家是疯狂的，”他说。“外界对欧盟的信心现在几乎荡然无存。”
在被问及他对欧元区危机将如何演变的看法时，Dikeman说他无法猜测。
“希腊是否脱欧完全取决于该国政府。他们肯定不会让自己受到德国画报的影响。”
他说，希望德国画报对希腊的所有说法都是错误的。
“坦率地说，我希望德国画报说错了，”Diekmann表示。该报刊在2010年因呼吁希腊政府出售岛屿筹集资金而闻名。(完)
(编译 李爽/徐文焰；审校 孙茉莉/许娜)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。