调查：希腊发生债务违约机率为50% 退出欧元区可能性为33%

路透6月16日 - 路透调查显示，分析师预计希腊发生债务违约的机率为50%，不过退出欧元区的机率仍为三分之一。

希腊与债权人谈判破裂的消息，导致投资者抛售希腊股票和债券。两年期希腊公债收益率(殖利率)GR2YT=TWEB周二飙升至逾30%。

路透在双方谈判于周末破裂后进行的调查显示，分析师预估中值为，希腊发生债务违约的机率为50%。

调查还显示，希腊退出欧元区的机率为三分之一，与过去几个月的路透调查结果相仿。

但是，50%的希腊债务违约机率，显示分析师仍认为双方可能在最后关头达成协议，避免希腊破产和退出欧元区。

分析师称，希腊退出欧元区是欧元区经济面临的最大风险，紧随其后的风险为美国经济重新陷入疲弱状况。

路透调查显示，从现在到2016年底，欧元区经济每个季度可能仅增长0.4%，与上个月的预估相比几无变化，也超不过第一季增长率。

调查还显示，欧元区第三季通胀率料升至0.4%，第四季料为0.8%，2016年通胀率均值可能为1.3%。

28位受访分析师中，有18位预计能源价格上涨是未来数月欧元区通胀率的主要推动力。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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