调查：希腊发生债务违约机率为50% 退出欧元区可能性为33%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透6月16日 - 路透调查显示，分析师预计希腊发生债务违约的机率为50%，不过退出欧元区的机率仍为三分之一。
希腊与债权人谈判破裂的消息，导致投资者抛售希腊股票和债券。两年期希腊公债收益率(殖利率)GR2YT=TWEB周二飙升至逾30%。
路透在双方谈判于周末破裂后进行的调查显示，分析师预估中值为，希腊发生债务违约的机率为50%。
调查还显示，希腊退出欧元区的机率为三分之一，与过去几个月的路透调查结果相仿。
但是，50%的希腊债务违约机率，显示分析师仍认为双方可能在最后关头达成协议，避免希腊破产和退出欧元区。
分析师称，希腊退出欧元区是欧元区经济面临的最大风险，紧随其后的风险为美国经济重新陷入疲弱状况。
路透调查显示，从现在到2016年底，欧元区经济每个季度可能仅增长0.4%，与上个月的预估相比几无变化，也超不过第一季增长率。
调查还显示，欧元区第三季通胀率料升至0.4%，第四季料为0.8%，2016年通胀率均值可能为1.3%。
28位受访分析师中，有18位预计能源价格上涨是未来数月欧元区通胀率的主要推动力。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。