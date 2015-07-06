投资焦点：希腊若退出欧元区 “新德拉克马”恐将大幅贬值

路透伦敦7月3日 - 希腊周日公投反对纾困条款若最终导致该国退出欧元区，那么“新的德拉克马(希腊原先的货币)”或临时付款单位的价值可能只有目前流通欧元的五分之一。

“希腊退出欧元区”后，欧洲央行将不会有新的欧元资金注入，那么希腊现存的硬通货币料不足以支付政府债务。

货币专家称，这或许迫使希腊印制某种形式的临时借据或“欠条”来支付薪资和养老金，这些借据在国内外的购买力也就直接代表了新货币的价值。

几家银行和研究机构过去六个月发表的研究表明，根据粗略估计，希腊经济若想重拾国际竞争力，其货币至少需要贬值25-30%。

但专家称，由于金融局势可能极度混乱，再加上公共和民间部门违约，几乎有理由认为货币贬值幅度会高达80%。

这实际上意味着，所有欧元债务或政府、企业和家庭的对外支付将会飙升。目前希腊民间和公共部门债务总额估计已达国家全年GDP(约2,400亿美元)的三倍。

“对此你只能说，这是汇率机制的改变，”摩根大通外汇、大宗商品和国际利率策略部主管John Normand表示。

以前也有过外汇机制改变的情况，包括俄罗斯和印尼在1990年代的调整，以及最近的阿根廷和冰岛。Normand说，从以往经验来判断，汇率贬值的幅度在40-80%。

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**劳动成本**

Normand表示，可能缓冲新德拉克马跌势的一个因素，就是过去五年希腊的内需与支出大幅下滑，这已使得希腊经常帐出现盈余。

“政权的更迭往往会出现在那些收支状况平衡不稳定、经常帐赤字极高的国家，”他表示，“从这个角度来看，经济萧条已进入第五年的希腊至少是较为平衡的。”

在恢复竞争力方面，或者创造条件让希腊民间行业能获得充分成长、以重新平衡经济方面，更详尽的经济工作也不尽相同。

有些人拿希腊2001年加入欧元区以来，相对劳动成本增长的情况做比较。此一增幅从2011年的40%左右，下滑至去年底的约10%，但这也可能受到过去三年需求与就业情况大减的影响。

也有人会观察食品、旅游与海运等希腊擅长的主要出口行业，较国际竞争对手的上涨情况。这一涨幅大概是15%，但同样的，这项评估方法可能也有瑕疵。

“我们预估德拉克马名义上要下跌30%，才能重拾竞争力，不过短线跌势显然可能会比这个大很多，”顾问机构Oxford Economics分析师Ben May表示。

“如果初步跌幅大出一倍，我们不会感到讶异。”

**新德拉克马恐极其波动**

许多见证过1980年代和1990年代欧洲多种货币共存时期、及一系列新兴市场货币危机的经济学家表示，新德拉克马可能会极其波动。

他们表示，希腊政府可能需要18个月甚至更长的时间，藉由以德拉克马支付养老金与福利金的方式，让更多经济领域恢复使用希腊人直觉上不愿接受的这种货币。

“未来一段时间，欧元仍将是实际上使用的货币，”德国商业银行的分析师Peter Dixon称。

“明智的策略是，以大幅贬值因应15年未使用德拉克马的情况。但过渡将是混乱的，这一点显而易见。”

瑞银全球分析师Paul Donovan给出了可能出现的具体情景，也就是如果对银行越来越少的欧元供应施加更多管制，那么可能将开始形成一个电子货币平行市场，最早或许就在下周。

他还认为，由于希腊经济大多仰赖将进口商品再出口，或者依靠旅游业转售进口商品，如果欧洲不采取措施确保希腊获得用于短期贸易融资的信贷供应，那么该国企业将受重创。

“人们需要信贷来进行贸易融资，而哪家头脑清醒的银行会为希腊的短期贸易融资提供信贷？”他称，“我怀疑没有多少人会准备大量兑换新德拉克马。”

“如果获得重大援助及贸易融资支持，那么新德拉克马就无需大幅贬值。但如果陷入灾难性的情景--即希腊实际上只能获得红十字援助，而且银行系统崩溃，那么贬值多少都有可能。”(完)

(编译 李爽/陈宗琦/许娜；审校 郑茵/艾茂林/陈宗琦/孙茉莉)

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