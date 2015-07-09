调查：大限逼近 希腊退欧进入倒计时--分析师

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透7月8日 - 路透调查显示，希腊或成为首个退出欧元区的国家，而这个货币联盟将分崩离析的可能性首次超过50%。
欧元区领导人给希腊设下最后期限，要求周日前拿出大刀阔斧的改革方案以换取贷款，否则希腊可能不得不退出欧元区，陷入经济泥沼。
希腊同债权人历经数月谈判后，迄今毫无建树，上月希腊成为首个对国际货币基金组织(IMF)贷款违约的发达经济体。
在希腊总理齐普拉斯意外举行公投后，亦损及同债权人间的彼此信任。希腊公投结果显示，约60%希腊民众投票反对进一步的撙节措施。
“由于信任荡然无存，一切已经覆水难收，”瑞士信贷银行资深分析师Christel Aranda-Hassel表示，他指的是这场冗长的协商。
“到最后，我认为希腊的表现太过分了。”
周三对57名分析师调查的结果显示，希腊脱离欧元区的机率中值为55%。希腊总理齐普拉斯在这一天向欧洲议会恳求签署一份公平的协议。
这是路透调查询问希腊是否可能脱欧这一问题多年以来，概率中值首度显示脱欧的可能性高于继续留在欧元区。
尽管调查结果显示分析师已开始为希腊脱欧做准备(对许多大型银行而言，这已是它们设想的基本状况)，但同时也反映出仍有一丝希望能及时达成协议。
金融市场似乎也抱持这一线希望，或者认为希腊脱欧不会带来很大冲击。
本周欧元几乎没怎么跌，而葡萄牙、西班牙与爱尔兰等二线国家公债的收益率(殖利率)甚至还小幅下滑。
如果希腊无法在周日之前成功说服债权人，那么希腊就更难保住欧元区成员资格。7月20日欧洲央行持有的一笔希腊债券到期，或将成为引爆点。
本项调查显示，希腊对这笔债务违约的机率是60%。
“(欧洲央行债券款项)无法获得偿付的时候，严格来讲就是违约了。而那意味着结束，因为欧洲央行将无法再证明有理由金援希腊银行业，”瑞信分析师Aranda-Hassel说。
但是，大多数分析师预计，希腊若退出欧元区，将迫使欧洲央行调整其量化宽松(QE)计划，最有可能的做法是增加每月购债规模。欧洲央行目前每月购债600亿欧元，且将至少持续至2016年9月。(完)
(编译 孙茉莉/陈宗琦/李婷仪 审校 龚芳/徐文焰/许娜)
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但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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