即便希腊退出欧元区 也不意味欧元终结--德国商业银行

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透巴黎6月22日 - 法国回声报周一引述德国第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)执行长Martin Blessing报导称，如果希腊退出欧元区，并不意味着欧元的终结。
“那是(希腊总理)齐普拉斯想让我们相信的，但情况未必如此，”Blessing对法国回声报称。
Blessing表示，如果希腊发生债务违约，也不一定会退出欧元区，而且即便退出欧元区，他认为其他国家也没理由步希腊后尘。
“如果离开欧元区会让希腊过得更好，情况可能会那样，但这种可能性有多大？阿根廷可不是个令人信服的例子，”他说。
欧元区周一将召开峰会，努力让希腊留在欧元区。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。