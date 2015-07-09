综述：希腊请求欧盟贷款 各方争分夺秒以扭转其破产命运

路透斯特拉斯堡/布鲁塞尔7月8日 - 希腊周三正式申请三年期贷款，欧洲当局亦加快审核速度。各方争分夺秒，防止希腊破产并退出欧元区。

希腊总理齐普拉斯在欧洲议会讲话时要求签署一份公平的协议，承认希腊对于陷入当前困境负有历史责任。在此之前，欧盟领导人给他五天时间提出令人信服的改革方案。

希腊政府向欧洲稳定机制(ESM)救助基金提出申请，借给其未指明数目的资金以便“希腊履行偿债义务并确保金融体系的稳定”。该国并承诺最快下周一就开始实施债权人所要求的养老金和税务改革措施。

银行关门，取款金额受限，经济急速下滑，希腊从未如此接近破产境地。如果最终破产，希腊可能不得不退出欧元区，并印制一种替代货币。

但这位左翼总理看起来并不紧张，虽然他出现在欧盟议员们面前时，面对欢呼声和零散的嘘声显得有些谦卑。

在其讲话几小时前，欧元区领导人给希腊设下最后期限，要求周末前拿出影响深远的改革方案。齐普拉斯称希腊人别无选择，只能要求各方提供摆脱“当前僵局”的出路。

“我们决心不与欧洲发生冲突，而是正面处理我们自己国家的问题，改变会让我们和欧元区走向失败的思维方式，”他的讲话赢得左翼人士的掌声。但他几乎没有提到改革计划细节，让很多议员失望。

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**紧急融资**

这样做的目的在于，让周六召开的欧元集团部长会议能够提出向希腊提供贷款及一些紧急过桥融资。若欧盟领导人对希腊的改革承诺感到满意，就会在周日的峰会上予以批准。

不过考虑到希腊政府的善变，而且债权人要求实施的许多自由化措施都与齐普拉斯所在的左翼激进联盟党(Syriza)的纲领相悖，所以上述设想能否实现仍存疑。

齐普拉斯承诺在周四提交详细的改革计划，并避免使用过去令不少欧洲伙伴国疏远希腊的激烈言辞。但他过去的确批评欧盟想要“恐吓”希腊人民投票同意“永无止境的紧缩”。

欧洲央行仍严格控制对希腊银行业的流动性支持，没有提高紧急融资上限。这意味着希腊银行业者的现金很快就可能用光。希腊政府表示，国内银行将继续停业直到7月13日，自动取款机(ATM)的每日提款上限仍为60欧元。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 重申，希腊提交令人信服的改革计划，并开始实施改革的最后期限就是本周。

“我们若无法达成协议，可能会导致希腊破产以及该国银行体系倒闭，”图斯克对欧盟议员表示。“这肯定是最令希腊人民痛苦的事情。”

“我确信这将影响到整个欧洲，也会带来地缘政治方面的冲击。如果有谁幻想着这种情况不会发生，那就太天真了，”他说。

在混乱的会议室，一些议员举着“不”的牌子支持希腊选民拒绝更多撙节条款；极右派的发言者则赞扬激进左派的希腊政府勇于对抗所谓的欧洲“寡头政治”。

欧元区官员希望希腊在周日以前把第一套举措提交给议会，以证明其认真态度。德国总理梅克尔之前表示，如果希腊的举措让人满意，将要求德国议会授权开始贷款协商。

梅克尔稍早明确表示，对于周日前可能达成拯救希腊的协议，她“不是非常乐观”。

欧元区消息人士表示，一个关键问题是，相比希腊民众周日公投中所拒绝的减支、加税和温和改革举措，这项计划是否要求更高。

“由于银行关门且经济停止运转已经10天，所以数字必须提高，而且已经变得更加不利，”欧元区一位财政官员表示。

**法国警告希腊退欧风险**

一直试图在希腊和德国之间斡旋的法国周三立场鲜明，警告“希腊退出欧元区”的风险。

法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)在巴黎对议会表示，让希腊留在欧元区是欧洲地缘政治要务，并补充称，让希腊退出欧元区将是无能的体现。

尽管各方做出达成协议的最后努力，但路透对分析师调查显示，希腊退出欧元区的可能性从上周的45%升至55%，退出的机率首次高于50%。

齐普拉斯承认，在靠承诺结束撙节赢得选举从而掌权之后，他的政府“花在协商上面的时间要多于治理国家的时间”，但那些希望他拿出具体直接的措施，让疲弱至极的经济为之一振的人，还是对他感到失望。

在公投中取得胜利，并史无前例地得到议会五个主要政党的支持，齐普拉斯业已表明态度，他将要迅速采取行动，抢占先机防范因为不得不作出的让步而激起的反弹。

他强烈批评希腊社会存在的问题，提及结党营私、腐化、肆无忌惮的逃税问题、不公平现象以及“政治和经济权力相勾结”。

虽然希腊政府自2010年以来在整顿公共财政方面取得长足的进步，如果不计偿债支出还取得了预算盈余，但在推进结构性改革方面却步伐落后。

特别是，在国有资产私有化方面远远未达目标，在改善税收并改革劳动法及养老金体系方面亦成效不佳。

欧洲议会中间派议员Sylvie Goulard对齐普拉斯表示：“借用一句广为人知的广告用语，‘Just do it(放手去做)！’”。(完)

(编译/审校 张涛/徐文焰/王丽鑫/李爽/郑茵/许娜/张若琪/李婷仪)

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