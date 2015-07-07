标准普尔称希腊退欧可能性超过50% 但危机蔓延风险低

路透伦敦7月6日 - 标准普尔欧洲主权分析师称，希腊以压倒性票数反对欧盟提出的撙节措施后，现在希腊退出欧元区的机率超过50%。

标准普尔的Moritz Kraemer接受路透采访时称，投票结果限制了希腊和欧元区在债务谈判中的回旋空间。

“我认为现在‘希退’的情形多半会发生，因为在取得这样的胜利之后，(希腊总理)齐普拉斯回头的难度太大了，”Kraemer称。

不过他预计欧元区其他高负债国家评级不会受到影响。平均来讲，其他18个成员国因希腊而遭受的损失合计可能为国内生产总值(GDP)的3-4%，而且这些损失可能分布在未来几十年。

希腊周边的非欧元区国家评级所受的影响也与此相似。

“到目前我们传递的信息是，我们认为不会在东南欧国家采取与之直接相关的评级行动，”他称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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