标准普尔称希腊退欧可能性超过50% 但危机蔓延风险低

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月6日 - 标准普尔欧洲主权分析师称，希腊以压倒性票数反对欧盟提出的撙节措施后，现在希腊退出欧元区的机率超过50%。
标准普尔的Moritz Kraemer接受路透采访时称，投票结果限制了希腊和欧元区在债务谈判中的回旋空间。
“我认为现在‘希退’的情形多半会发生，因为在取得这样的胜利之后，(希腊总理)齐普拉斯回头的难度太大了，”Kraemer称。
不过他预计欧元区其他高负债国家评级不会受到影响。平均来讲，其他18个成员国因希腊而遭受的损失合计可能为国内生产总值(GDP)的3-4%，而且这些损失可能分布在未来几十年。
希腊周边的非欧元区国家评级所受的影响也与此相似。
“到目前我们传递的信息是，我们认为不会在东南欧国家采取与之直接相关的评级行动，”他称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。