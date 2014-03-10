“灰色区域”军事威胁将成美日夏威夷会谈重点

图为引发中日领土争议的钓鱼岛（日本称尖阁列岛）。 REUTERS/Chris Meyers

路透东京/华盛顿3月10日（记者 Nobuhiro Kubo/Linda Sieg/Phil Stewart） -在日本和美国开始磋商如何对非全面性威胁日本的事件作出反应之际，日本官员担忧美国不愿向中国发出强有力的威慑信息。

美日军方官员本周在夏威夷会面，17年来首次重新评估美日安保条约。两国官员称，日方希望针对具体的潜在威胁，尤其是钓鱼岛（日本称尖阁列岛）问题；而美方则强调就更加广泛的话题进行讨论。

美国对钓鱼岛主权归属不持有立场，但承认钓鱼岛处于日本管辖，因此在美日安保条约覆盖范围内。

但是尽管亚太紧张局势升级，美国官员仍明确表示不愿意卷入中日冲突中。

“日本希望重点讨论与中国有关的问题，并明确发生‘灰色区域’事件时美国与日本各自的角色。”一名日本官员说道。“灰色区域”事件指的是一国政府支持的非全面、系统化的军事攻击，但这仍对日本的安全构成威胁。

他还表示，日本希望与美国一起针对特定事件草拟应对方案。

日本官员和专家指出，美国担忧过于具体会激怒中国。

“美国显然对此犹豫不决，因为他们认为这会将他们卷入与中国的对抗甚至是冲突中。”2004-2006年期间担任小泉纯一郎政府国家安全顾问的道下德成（Narushige Michishita）表示。

一名美国国防官员驳斥了有关美国担忧激怒中国的观点，强调重新评估美日安保条约涉及很多内容，包括朝鲜半岛和全球突发事件。

“有一种将所有这些都归结为钓鱼岛问题的倾向。这不是关于某一个突发事件，而是让美日同盟更加灵活，反应更迅速，以应对新的安全环境。”该官员说道。

该官员指出，专门针对中国“过于简单化”。

日本担忧美国可能无法或不愿保卫日本，尽管总统奥巴马将战略中心转移到亚太。这种担忧更加促使安倍加强日本的武力，并放松宪法对海外军事行动的限制。

政策研究大学院大学教授Michishita称，如果美国不愿专门讨论来自中国的威胁，“这可能影响美日同盟的可靠性，或许会鼓励中国更加大胆。”

“美国政策制定者将不得不试图在维持可靠性和威慑以及防止过度介入局势间寻找平衡。”

“灰色区域”事件将是夏威夷会议的重点。日本官员称，这样的例子包括中国特种部队扮成渔民登上钓鱼岛。

这位美国官员指出，旧的美日安保条约“过于两极化”，“要么是和平时代，要么是全面的突发事件”。这样的框架对于今天的威胁来说过于“僵化和刻板”。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。