中国国家电网欲收购巴西电力传输资产 但交易恐耗时较长

路透里约热内卢5月2日 - 中国国家电网一位高管表示，该公司收购西班牙阿本戈集团(Abengoa SA)(ABG.MC)在巴西国内的电力传输线路，所需时间可能比预期更长，因一些资产的性质不同，使谈判变得复杂。

巴西政府将国家电网视为阿本戈集团在巴西电力传输资产的主要买家。阿本戈集团副总裁Ramon Haddad上周五晚间对路透称，国家电网同时亦在考虑巴西国内电力行业中其它领域的一些资产。

与阿本戈的协商内容包括几个新项目，巴西政府认为这些项目是保障未来电力供应的关键。阿本戈于去年底停止了这几个项目以及巴西一些其它项目的建设工作。

“这里涉及的资产类别有各种各样--有未开发用地、已开发地块的重新开发、有些项目牵涉到融资协议、一些项目则包括已签署的服务提供协议，因此这项交易前后会要不少时间，”Haddad说。他没有给出任何协议的时间表。

巴西能源部希望阿本戈集团和买方能够迅速敲定协议，以尽快开始项目开发。一名高官上周表示，预期中国国家电网在5月底前将提出确定的出价。

阿本戈集团必须在10月之前与债权方达成协议，才能免于破产。阿本戈集团在巴西经营着大约3,500公里的输电线，现在还在该国建设长度超过6,000公里的输电线。

中国国家电网是宣称谈判收购阿本戈巴西资产的唯一一家企业。

Haddad并表示，中国国家电网可能参与配电企业Celg-D的拍卖，要等看到协议条款后再做决定。中国国家电网计划在2020年之前向巴西投资最多150亿雷亚尔(43亿美元)。

Celg的控股企业是巴西国有电力控股公司Centrais Elétricas Brasileiras SA (ELET6.SA)。(完)