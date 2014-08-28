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时事要闻 | 2014年 8月 28日 星期四 09:01 BJT

国家电网辽宁电力公司总经理涉嫌严重违纪违法被调查

路透北京8月28日 - 中国中央纪委监察部网站称，国务院国资委纪委对国家电网公司辽宁省电力有限公司总经理燕福龙涉嫌严重违纪违法问题立案调查。

周三刊登在中纪委网站的新闻稿一共公布了五起反腐案件，还包括江苏省能源局局长陈勇涉嫌严重违纪违法被调查；四川省成都市市长助理陈争鸣、河北省商务厅原巡视员仲继安涉嫌严重违纪违法接受组织调查；黑龙江省大兴安岭地区行署专员单增庆因严重违纪违法被立案调查。

中国财新网周三报导称，今年5月初刚退休的国家发改委价格司原司长曹长庆日前被带走调查；并引述消息人士称，曹长庆可能是由国家能源局腐败窝案牵出。

十八大以来，随着中央反腐力度的加大，能源领域落马官员亦不断，包括发改委下属的前国家能源局局长刘铁男，国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏，国家能源局煤炭司副司长魏鹏远及核电司副司长郝卫平等。（完）

更多细节，请点选中纪委网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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