国家电网辽宁电力公司总经理涉嫌严重违纪违法被调查

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京8月28日 - 中国中央纪委监察部网站称，国务院国资委纪委对国家电网公司辽宁省电力有限公司总经理燕福龙涉嫌严重违纪违法问题立案调查。
周三刊登在中纪委网站的新闻稿一共公布了五起反腐案件，还包括江苏省能源局局长陈勇涉嫌严重违纪违法被调查；四川省成都市市长助理陈争鸣、河北省商务厅原巡视员仲继安涉嫌严重违纪违法接受组织调查；黑龙江省大兴安岭地区行署专员单增庆因严重违纪违法被立案调查。
中国财新网周三报导称，今年5月初刚退休的国家发改委价格司原司长曹长庆日前被带走调查；并引述消息人士称，曹长庆可能是由国家能源局腐败窝案牵出。
十八大以来，随着中央反腐力度的加大，能源领域落马官员亦不断，包括发改委下属的前国家能源局局长刘铁男，国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏，国家能源局煤炭司副司长魏鹏远及核电司副司长郝卫平等。（完）
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(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：