中国国家电网优化国际化布局 其子公司入股比利时最大能源配网公司

路透上海6月3日 - 中国国家电网官网刊登消息称，其全资子公司国家电网国际发展有限公司成为认购比利时伊安蒂斯公司增发14%股权的优选中标方，后者是比利时最大的能源配网公司，这是公司全面推进国际化战略又一新的重大突破。

资料显示，比利时位于经济发达的西欧地区，伊安蒂斯公司为比利时弗拉芒区80%地域提供配电和配气服务。弗拉芒区是比利时人口最多、经济最发达、发展前景最好的行政区，GDP占全国50%以上。伊安蒂斯公司拥有配电线路约12.1万公里，市场份额占全国的45%；拥有配气管线约4.2万公里，市场份额占全国的54%。该公司资产优良，运营管理水平高，投资回报稳定。

国家电网称，公司将充分发挥在电网规划、建设、运营和研发等方面的全球领先优势以及在全球和欧洲范围内能源网管理方面的丰富经验，为伊安蒂斯公司带来价值提升。

公司并称，此次投资是在欧洲的又一项成功投资，也是在西欧发达国家市场的首次突破，进一步优化公司国际化布局，提升公司国际影响力，战略意义显着。

2012年5月，国网公司投资3.65亿欧元成功收购了葡萄牙国家能源网公司25%股份。该公司是葡萄牙唯一的国家级能源传输公司。

2014年7月31日，国网公司下属国网国际公司与意大利存贷款公司(下称“CDP”)签署协议，收购CDP全资子公司CDP RETL公司35%的股权。

自2004年提出全面推进国际化战略以来，国家电网公司的海外征途颇为顺利，目前国网投资和运营的骨干能源网公司遍布欧洲、亚洲、大洋洲和南美洲等7个国家和地区。本次交易完成后，国网公司境外资产规模将超过400亿美元。

根据国网早前定下的目标：到2020年，海外电力资产规模要达到该公司总资产的10%，国际业务利润贡献率超过20%。（完）