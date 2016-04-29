中国国家电网将实施新一轮农网改造升级工程 总投资5,222亿元

中国经销商要求起亚就库存争议赔偿3.6亿美元 不排除拒卖
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透北京4月29日 - 新华社周五援引中国国家电网公司消息，国网将实施新一轮农网改造升级工程，总投资5,222亿元人民币，计划到2020年实现公司经营区内农村地区稳定可靠的供电服务全覆盖。
报导称，国家电网新一轮农网改造工程五年完成，计划今明两年完成219万眼机井通电、6.6万个小城镇（中心村）电网改造升级，7.8万个村通动力电等任务。
国家电网表示，力争2020年底前，公司经营区内农村地区农网户均停电时间缩短至10.5小时，综合电压合格率达到99.45%，户均配变容量提高到2.2千伏安，电能在农村家庭能源消费中的比重大幅提高。
与城市电网相比，农村电网在供电能力、可靠性等方面存在一定差距，且农村低电压、卡脖子、动力电不足等问题突出。“十三五”规划纲要明确提出要实施农网改造升级的重大工程。
据了解，一直以来，国网公司持续加大农村电网投入，累计完成农网投资10,261亿元，建设改造供电线路697万公里、变电站2.68万座，经营区域“户户通电”全面实现。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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