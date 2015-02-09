经济学家认为换债计划可能是希腊问题的正确出路

路透伦敦2月6日 - 希腊日前提议，将欧元区债主所持有的希腊债务，换成与希腊经济成长挂钩的债券，欧洲各国本周对此方案的反应冷淡，一名官员形容这是减记债务的“新把戏”。

民间债券持有人通常排斥换债构想，过去与民间投资人换债的先例也极少，如果希腊的提议获得实现，将是首次有政府债权人支持这个构想。虽然一些人认为这种债券将是鼓励改革的诱因，但其他人认为这是希腊逃避偿债的方式。

不过愈来愈多经济学家表示，这有可能是正确的作法，让希腊新政府在沉重偿债压力下得到所需要的喘息空间，协助经济重回轨道。

经济学家表示，比起民间债权人，政府债权人在收回欠债方面会有更大谈判力量。

希腊政府的提议内容仍然模糊，不过新财长瓦鲁法基斯周一在伦敦对投资人发表的谈话显示，希腊的换债目标是其他欧元国及欧元区纾困基金EFSF提供的贷款。希腊积欠欧元区的债务总额为1,960亿欧元。

过去和民间投资人进行换债的前例不多。阿根廷和希腊本身过去在进行债务重整之后，都加发一些与成长挂钩的权证，作为额外的甜头来安抚债券持有人。

联合国主权债务重整委员会成员Starla Griffin指出投资人的三大疑虑：确认成长数据的困难度、交易及监管规范复杂、及收入不确定。(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)

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