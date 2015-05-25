综述：希腊称很想按时偿债 但心有余而力不足

路透雅典5月25日 - 希腊政府周一表示，该国打算履行偿债义务，但急需救助资金使该国可以这样做。多位希腊高级官员坚称，希腊没有资金偿还一笔将在下周到期的贷款。

希腊被债市拒之门外，且救助资金也遭冻结，该国即将耗尽资金，无法应付各类支出。希腊下月必须向国际货币基金组织(IMF)偿还四笔共计16亿欧元的贷款，第一笔是6月5日到期的3亿欧元贷款，市场预计该国将因现金耗尽而无力偿还这笔贷款。

希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis在新闻发布会上表示，该国在本周有现金支付公务员的月薪和养老金。但被问及偿还6月5日到期的IMF贷款时，Sakellaridis的回答就没有那么直截了当，他重申希腊政府的官方立场，称政府有责任履行其所有债务。

“基于我们遇到的流动性问题，希腊和欧元区迫切需要尽快达成(释放救助资金)协议，”Sakellaridis说，“在我们有能力履行债务时，我们会偿还债务。政府有责任使自己有能力履行所有债务。”

越来越多的希腊高级官员--其中包括内务部长--曾公开表示，希腊没有资金偿还IMF贷款，相反，希腊会优先支付公务员薪金和养老金。

“我们没有现金。我们不会偿还贷款。就是这么简单，”希腊副外长Nikos Chountis周一向希腊电视(Greek TV)表示。

近几周，希腊官员多次警告称该国将会违约，声称没有现金，但欧元区官员不理会这些理由，认为这是希腊向国际金主施压，迫使其释放救助资金的谈判策略。

颇具影响力的反对党议员Dora Bakoyianni向希腊政府进一步施压称，如果政府本周没有达成救助协议，希腊将可能实施资本管制，以防止存款外流。

希腊政府发言人Gabriel Sakellarid否认会出现这样的“末日情境”，他表示，“根本不可能”实施资本管制。他还否认了有关希腊政府将一次性偿清6月到期IMF贷款的报导。

Sakellarid对希腊和国际金主在6月初前达成协议表示乐观。但他承认，希腊与欧盟和IMF尚未就上调增值税、进行养老金和劳工改革，以及下调基础盈余目标达成一致。

加拿大金融家及Fairfax Financial Holdings的执行长Prem Watsa周一和希腊总理齐普拉斯会晤，他表示相信希腊经济将会复苏，希腊和债权人将达成协议，即使“是在最后一分钟”。

Fairfax持有希腊银行Eurobank 13.6%的股权。

在Eurobank发表的一份声明中，Watsa向该行和其他官员表示，“达成交易是有可能的，因为这是唯一合理的解决方案，且双方都需要(达成交易)。”

**红线**

希腊政府自1月上台后和债权人进行了为期四个多月的磋商，他们一直坚守不接受下调薪资和养老金等所为的红线。希腊人对下调薪金和养老金十分敏感，因在六年经济危机期间，该国失业率飙升和工人收入下降。

Sakellarid否认有关希腊政府正考虑延长6月到期救助计划，或希腊政府已收到相关提议的报导。

在希腊和债权人的技术团队周二恢复磋商前，希腊总理齐普拉斯和该国的谈判团队周一稍晚开会，讨论协商的进度。

一希腊政府官员称，增值税、养老金改革和财政目标仍是有待解决的问题，且双方对希腊今年财政赤字规模的预估仍存在分歧－债权人预计在20亿欧元，而希腊则预计为不到10亿欧元。

周日，执政的希腊左翼激进联盟党(Syriza))中央委员会投票支持与债权人达成共赢的解决方案。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。