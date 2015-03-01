希腊寻求与欧洲央行谈判债务偿还问题

路透雅典2月28日 - 希腊周六对于今年夏季必须向欧洲央行偿还大量债务一事提出质疑，之前该国政府承认面临问题，难以向国际债权人偿债。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)表示，政府应该与欧洲央行展开谈判，协商后者持有的67亿欧元希腊公债问题，这些债券将于7月和8月到期。

瓦鲁法基斯没有说明他希望谈判达成什么样的结果，但他表示欧洲央行在2010年希腊不得不接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助的时候买入这些债券，是错误的。

“难道我们不应该对此进行协商吗？我们将据理力争，”他在接受Skai电视采访时说。“如果我们有钱，我们会还...他们知道我们并没有钱。”

以左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)为首的希腊政府上周与欧元区达成协议，将纾困计划延长四个月，希腊政府承诺会承担所有债务。

但这四个月期间，希腊要等欧盟、欧洲央行和IMF批准其经济计划细节后，才能得到更多的援助资金。

希腊上月税收远低于目标，经济复苏也步履蹒跚，但该国还必须在3月偿还约16亿欧元的IMF贷款，4月还要付出8亿欧元利息。然后，欧洲央行持有的希腊公债也必须在7月和8月还本付息，再加上其他的债券利息，共需要约75亿欧元。

欧洲央行在欧元区债务危机期间出台的证券市场计划(SMP)旨在压低南欧受困国家政府的借贷成本，根据这项计划该央行在二级市场买入上述希腊公债。

然而，希腊被拒之国际债券市场门外，且直到四年多以后，除了有限的短期债券外，政府仍无法通过发债进行融资。

瓦鲁法基斯把前欧洲央行总裁特里谢特别拿出来批评一番。

“谈判的内容之一将会是，如何处理特里谢先生不幸错误购买的这些债券，”他说。“我把这视为错误--不过欧洲央行这样做的本意是让我们2010年时能留在市场。但他们失败了。”

瓦鲁法基斯认为，如果这些债券依然留在投资者手中，那么根据2012年私人持有希腊债券的重组办法，早就应该减记90%了。

欧洲央行以大幅折让的价格买进这些债券，而后随着欧元区债务危机缓解，债券升值让欧洲央行录得巨大获利。根据希腊的第二次纾困协议，这些获利应还给希腊政府，以帮助其偿还债务。

希腊在2013年获得部分返还，但欧元区国家目前扣住19亿欧元的进一步获利返还，等待对希腊经济计划的评估结果。瓦鲁法基斯要求把这部分钱直接转给IMF用作3月的债务偿还。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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