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时事要闻 | 2015年 3月 10日 星期二 07:35 BJT

希腊官方称总理齐普拉斯周五将会晤欧盟执委会主席容克

路透布鲁塞尔3月9日 - 一位希腊政府官员周一表示，希腊总理齐普拉斯周五0800GMT时将与欧盟执委会主席容克会晤，讨论欧盟对希腊的金融支持。

不过一位欧盟官员表示，会议尚未确认，但举行会议是有可能的，容克准备在未来两周会见齐普拉斯。

齐普拉斯周四将赴巴黎参加OECD会议。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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