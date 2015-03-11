在延长希腊援助问题上默克尔曾险些遭遇更大反对--消息

路透柏林3月10日 - 德国议员称，默克尔总理上月在延长对希腊援助的问题上，险些遇到其所在保守派更大的反对意见；要不是她的财长劝说有效，许多议员本来打算投反对票。

德国议会在2月27日表决通过，对希腊的援助计划延长四个月。然而不相信希腊会履行经济改革承诺的保守派议员人数也达到创纪录水准。

一位保守派高层人士对路透称，要不是财长朔伊布勒在投票前两天的一次私人出席活动上恳求支持，默克尔的巴伐利亚州盟友--基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)本来打算一致投反对票。

另一位保守派领导人表示，朔伊布勒与默克尔所在的基督教民主党(CDU)会面，对于获得支持也同样重要，当时联邦下议院中对希腊政府的信心“受损”。

“当时的投票形势岌岌可危，”这位要求匿名的议员说到。

朔伊布勒是撙节举措的主要倡导者，而希腊左翼新政府希望摒弃撙节举措。

议员们的观点意味着保守派内部的不满情绪益发高涨，表明若希腊未来寻求伙伴国提供更多帮助，他们有可能准备不批准对希腊的第三轮援助。

“希腊人说‘我们不需要第三轮救助’--但他们也说过，他们不需要延长这次救助，”这位保守党议员表示。

此次投票中，32位反对延长对希腊救助的议员中，有29位出自CSU和默克尔的CDU。此外，118位投赞成票的保守派人士亦表态，暗示他们不会一直遵循该党当前立场，除非(希腊)做出重大改变。

德国财长朔伊布勒周二称，除非国际金主认可希腊已履行改革承诺，否则不会援助希腊。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 王颖)

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