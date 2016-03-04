知名基金经理葛罗斯称在负利率环境下应避开银行股

路透纽约3月3日 - 知名基金经理葛罗斯周四表示，在利率可能转为负的情况下，投资人不应该受到诱惑而买进受挫的银行股。葛罗斯目前管理着骏利全球无约束债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)。

葛罗斯在其最新的投资展望报告中表示，负利率危及银行利润率，由于全球收益率曲线趋平，银行的净利差缩窄。

“全球银行股近来挫跌，与其说由于能源/商品领域可能发生违约，不如说是因为投资人认为银行如今不仅受到更严格的监管，而且未来的股东权益报酬率(ROE)可能和公共事业股差不多。”

葛罗斯指出，在2008年雷曼兄弟破产后，银行股价崩跌：2007年时花旗股价高达500美元，目前只有约38美元；美国银行当时是50美元，如今约为12美元；瑞士信贷从70美元降至约13美元；德意志银行从130美元降至约16美元；而高盛从250美元降至146美元左右。

葛罗斯警告投资者称：“银行/金融行业似乎要么准备被人收购，要么因为资产减记、监管趋严以及未来利润率大幅降低而遭受长期损害。”

葛罗斯表示，投资者不应入手“那些高收益或市净率较低的诱人银行股”，并称这些股票处于当前价位是受低利率或负利率影响。

此外他还指出，投资者也不应买入那些在负利率影响下，价格看似受动能推动而上涨的德国和美国公债。

“30年期公债收益率目前在2.5%，若上升10个基点，便会让你全年的收益在一天内蒸发，”葛罗斯称。

他表示，在负利率环境使AAA级主权债券面临非同寻常的存续期风险之际，秘诀在于持有期限较短的债券，并在这些诱人的收益率水平上以温和杠杆借入，而预期回报率为5-6%。

葛罗斯指出，投资者应该关注那些波动较少、且较少受货币系统变化影响的资产，例如折价较多的封闭式基金、或是因为很有可能进行收购交易而具有套利潜力的公司股票。

葛罗斯称，“在我看来，央行官员看来一直决心调降利率，无视对曾经推动繁荣的传统经济模式所造成的伤害，直到负利率政策走到死胡同，无法再继续下去。”(完)