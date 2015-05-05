葛罗斯认为股债超级大牛市接近尾声 因央行刺激政策退场

路透纽约5月4日 - 知名投资人葛罗斯(Bill Gross)周一表示，股票和债券的超级大牛市行情正在接近尾声，因金融危机以来刺激资产价格飙升的非常规货币政策正在逐步退出。

他在骏利资产管理集团(JNS.N)的一份投资展望中表示，全球央行为应对债务危机而进行的购债行动不会持续太久，这将终结持续35年的债市涨势。

“信贷为债市走牛提供氧气，现在这氧气正在消失，”葛罗斯在一份题为《终结的意义(A Sense of an Ending)》的展望中这样说道。

葛罗斯掌管的骏利全球无约束债券基金(Janus Global

Unconstrained Bond Fund)(JUCAX.O)规模为15亿美元。他对股市和债市发出警告，并建议投资者应不再着重关注资产价格的上涨，而要着眼于寻找“温和杠杆型收益”，比如他推荐投资者作空德国公债。(完)

(编译 郑茵 审校 李婷仪)

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