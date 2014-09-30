葛罗斯辞职或引发资金外流 Vanguard和贝莱德坐收渔利

路透纽约/波士顿9月30日 - 在“债券大王”葛罗斯意外辞职之后，从太平洋投资管理公司(PIMCO)流出的大量资产可能主要涌入美国先锋集团(Vanguard Group)和贝莱德(BLK.N)。投资者和分析师称，在葛罗斯金字招牌的吸引下，他新任职的公司Janus Capital Group(JNS.N)可能吸引数百亿美元资金。

投资研究机构晨星(Morningstar)的数据显示，截至8月31日，投资者从PIMCO净撤出647亿美元，在葛罗斯离职之后，资金外流很可能会加速。

富国证券的分析师表示，“以前由Pimco管理的大量资产可能要被瓜分。”他们指出，葛罗斯在Pimco管理的资产总额可能介于5,000-7,000亿美元。富国的分析师Christopher Harris周一在研报中称，如果其中的半数资产流出，葛罗斯的离职意味着给对手公司带来3,000亿美元的机遇，因为明星基金经理离职时，通常会引发资金外流。

贝莱德是全球最大的资产管理机构，先锋集团则是美国排名第一的共同基金，他们的业绩表现和规模能够吸引外流的资金。过去几个月，Pimco的内斗及美国证券交易委员会(SEC)的调查使投资者感到不安。此外，规模较小的资金公司可能也称为该事件的受益者。

散户转移资金的速度往往比大型养老基金和其他投资机构的速度更快，后者对于采取何种措施的考虑更慢。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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