债券大师葛罗斯称美联储应逆转买债操作以提振经济

路透纽约11月3日 - 知名债券投资者葛罗斯(Bill Gross)周二警告称，美国公债收益率曲线趋平，可能对所有债信市场的放贷带来不利效应，阻碍美国企业获利增长。

葛罗斯在最新的投资展望报告中表示，过去25年来，资本主义已逐渐转变为一个金融主导的体系，并非一个制造商品与服务的体系，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)的历史分析模型并未察觉一点。葛罗斯负责管理14亿美元的骏利全球绝对收益债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)。

“如果联邦基金与30年期美债同时在相同的收益率水准，或是商业票据利率与30年期公司债收益率为相同水准，资本主义就无法运作顺畅，”葛罗斯表示，“在这种情况下投资人将没有长期投资的诱因。”

收益率曲线持续趋平，短期收益率上升速度快于长债收益率。这通常发生在货币政策收紧时期。葛罗斯打从今年初就呼吁美联储升息至“较正常水平”，他表示近零水平的利率对实质经济有害，打击保险公司财务与退休金基金。

葛罗斯表示，即使美联储决定紧锁政策，仍有可能让收益率曲线更为陡化。收益率曲线趋陡，表明长债收益率升速快于短期债券，或偶尔是长债收益率上升，但短债收益率仍在下滑。

他认为美联储应卖出长期美债，买进短期国库券，以达成明确倾斜的收益率曲线。

“我建议‘切换操作’(Operation Switch)，”葛罗斯表示，“与其用2012年的卖短买长(扭转操作,twist operation)，卖出2-5年期债券，将资金用于再买进较长期美债，置放于美联储的资产组合，美联储应该反向操作才对。”

葛罗斯表示，“扭转操作”对于改善国内生产总值(GDP)同比成长毫无帮助。实际上，可能反而压低了GDP成长率，2012年实施“扭转操作”后，2013年第四季GDP同比成长降至0.9%。

“目前美联储持有超过2万亿(兆)美元长期美债与抵押贷款，这些可‘切换’为2-5年期公债，令收益率曲线陡化，造福储户、负有债务企业，以及经济本身，”葛罗斯表示。

他说，收益率曲线陡度大幅提高加上较高的政策利率，能让银行业、金融企业与一般家庭储户提高利润、恢复获利以及可支配的收入增长。(完)