美国也许大约一年后就得“直升机撒钱”--葛罗斯

路透纽约5月4日 - 骏利资产(JNS.N)基金经理人葛罗斯表示，为刺激美国经济并避免长期衰退，货币和财政政策的下一步重大行动应该包括“直升机撒钱”。

葛罗斯关于“直升机撒钱”的说法也许并不是完全认真的，但他在周三发表的最新投资展望中表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)和美国财政部应投身于新一轮量化宽松(QE)，印制数万亿美元货币来购买政府公债，藉此提振经济。

“从直升机上撒钱，”葛罗斯写道。他掌管着规模13亿美元的骏利全球无约束债券基金。

“虽然直升机撒钱的结局令人不快，但如若不然，就得立即采取撙节疗法和面临长期衰退。我猜，政客和央行官员会选择上天飞翔，而不是在地上等待死亡。”

葛罗斯指出，其实美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行六年来实际上已从各自的政府买了公债，使政府得以通过增加支出来支撑低迷的经济。

“他们发钞买债，或者说成是直升机式洒钱，在这样的过程中扩大资产负债表，”葛罗斯表示。

“然后他们把所购的数以万亿计美元或日圆债券的净利息，马上用来购买美债。本质上，这笔资金不用成本，而且只要这样的过程持续不断，也没有偿还的问题。”

葛罗斯表示，他认为主要央行将透过量化宽松直升机式洒更多的钱，或许美国大约一年后也会如此，而且勉为其难地接受它们益发依附财政政策的角色。

整体来说，葛罗斯表示，美联储新一轮的量化宽松将会导致其独立性减低，以及财政和货币政策更长期的混在一起。事实上，后者的情况已持续了逾六年之久。

他并称，“美联储主席叶伦等人将对这种文化上的改变感到气馁。”

葛罗斯表示，利率将更长时间保持在低位，资产价格将持续人为地处于高位，而且在某个时候，货币政策将创造出通胀，而市场将处于危险之中。他并表示，投资者应该要满足于较低的个位数回报率。(完)