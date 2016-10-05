葛罗斯警告称拜现行货币政策所赐 金融市场已变成赌场

路透纽约10月4日 - 骏利资产(JNS.N)基金经理人葛罗斯周二警告称，由于采取了史无前例的货币政策，全球央行政策制定者们已经把全球金融市场变成大赌场。

“我们的金融市场已经变成了拉斯维加斯、澳门或蒙特卡洛的赌场，押注央行创造的无限量信贷供应可成功地使全球经济恢复通胀，并提振名义国内生产总值(GDP)增速在当今杠杆水平较高的世界达到较低但可接受的常态，”葛罗斯在其最新的名为“加倍下注(Doubling Down)”的投资展望中称。

葛罗斯向寻求保全资本的投资者推荐了比特币和黄金。葛罗斯管理着规模达15亿美元的债券基金：Janus Global Unconstrained Bond Fund。

“在某一时刻，担心或厌烦于收到负值或接近于零投资回报的投资者们，可能濒临抛弃标准的金融产品组合，转向收益更高的，或者更好一些且风险较低的其它资产，”葛罗斯说道。

“本人，以及越来越多的经济学家、美联储官员和企业执行长(包括摩根大通执行长迪蒙)做出的合乎常识的观察结论，会是低/负收益率侵蚀培育了储蓄及投资并最终带来经济增长的历史商业模式，在某些情况下还破坏这样的模式，”葛罗斯说。

他还称：“我们的观点是，银行的NIM(净利差)，以及有长期且资金准备不足债务的保险公司和退休基金的偿付能力，已经受到负面影响，而现行的货币政策若持续下去，最终会导致资本摧毁，而非资本创造。”

总而言之， 葛罗斯表示，央行官员们已经营造了类似赌场的氛围。“投资者和储户如今像狗一样，争抢近零水准的微薄回报。这不会有好结果。”(完)