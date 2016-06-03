葛罗斯称历史性投资回报难以重演 因利率下滑接近尾声

路透纽约6月2日 - 骏利资产(Janus Capital Group)(JNS.N)基金经理人葛罗斯周四表示，投资者逾40年来赚取的历史性高回报已成为过眼云烟，因利率下滑及信贷迅猛扩张已经接近尾声。

葛罗斯在其6月投资展望中称，资产回报及超额获利“实际上是受到利率下滑、贸易全球化、以及庞大的信用扩张(也就是举债)所推助。”

葛罗斯称，“这些趋势正接近尾声...”。他目前掌管骏利全球无限制债券基金(JUCAX.O)，该基金资产规模为13亿美元。

他称，不太可能重演过去辉煌的报酬，“除非你是伊隆-马斯克(Elon Musk，特斯拉创办人)的朋友，且有着飞向火星的勇气，否则在地球上不可能存在这样的契机。”

葛罗斯同时抨击央行政策扭曲了华尔街及一般社会大众。

“在后雷曼时代，资本主义已经进入了新纪元，因有一些难以想像的货币政策及负面的结构性变化，对成长预估以及史上呈直线上升的生产力斜率构成风险。”

葛罗斯表示，投资回报将处于低档，风险则偏高，而到了某个时点投资者必须做出决策时，会发现他们正处于新的纪元，种种条件都要求他们采取不同的方法。

葛罗斯称，“负存续期？撤出甚至做空公司信贷？买进而非卖出波动率(期权)？握有大量现金以保持流动性？这些是可能在某个时点攫取资本利得或者以最低限度保留本金的所有潜在‘负面’利差仓位。”

葛罗斯指出，投资者必须接受一些具有最低风险的正面利差资产。“但很快，随着不当的货币政策及结构性不利因素告一段落，这些美味的‘丰富且油腻的’法式“利差”薯条将变冷，并很快被丢进垃圾桶。”(完)