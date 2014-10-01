分析：葛罗斯去职后 退休计划顾问建议撤离PIMCO总回报债券基金

撰稿 Jessica Toonkel 编译 洪曦/王丽鑫

路透9月30日 - 葛罗斯闪辞太平洋投资管理公司(PIMCO)和掌管27年的PIMCO总回报债券基金，成为促使Retirement Resources总裁Jim Phillips决定撤离的最后一根稻草。Phillips建议客户撤出这支基金。该公司为规模达0.5-1亿美元的401(k)计划提供咨询服务。

在资金连续16个月外流，去年录得3.49%的回报率后，PIMCO总回报债券基金(PMBIX.O)未能达到Phillips的标准。3.49%的收益率低于同类型75%基金的表现。

“我们对于基金的管理方式没有信心，”Phillips说。“我们建议客户议，用另一支基金替换掉眼下这支基金。”

Phillips表示，周一时他参加了PIMCO执行长Doug Hodge及部分公司资产组合经理的电话会议，但“既定计划并无任何改变。”

根据BrightScope的最新数据，截至2012年年底，美国大型企业401(K)计划中，约2.7万个都投资PIMCO总回报债券基金。其中包括沃尔玛达180亿美元的401(K)计划，按资产计在美国排名第一；此外还有美国国防设备企业雷神(Raytheon)以及Verizon的401(K)计划。

根据BrightScope的资料库，401(k)退休帐户逾5万笔，资产规模达3万亿美元，其中883亿美元投资于总回报基金。

沃尔玛未予回电，雷神和Verizon则拒绝置评。

对该基金不满意的不只是Phillips，今年以来投资者已从总回报基金撤出250亿美元。不过PIMCO今年诸事不顺，1月时葛罗斯和前任共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)公开失和，葛罗斯现又辞职，导致很多401(k)计划顾问把总回报基金列入观察名单，有些已经开始将其替换下来。

401(k)计划顾问公司H2Solutions的Martin Schmidt称，尽管企业通常在每季度召开的投资委员会会议上，决定退休基金投资去向，但葛罗斯的离开可能促使很多企业提前召开会议或通电话。该公司为资产规模在1.5-40亿美元的401(k)计画提供谘询。

“我已经通过电子邮件告诉客户，我们需要开始考虑备选，”Schmidt称。

一旦企业决定更换退休计划中的基金，可能需要三至五个月才能完成，而且要提前30天通知员工。(完)

(译文审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。